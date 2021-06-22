嘉義2翁接種後死亡 檢方解剖初判與疫苗無關

嘉義縣89歲郭姓老翁和嘉義市82歲黃姓老翁日前施打AZ疫苗後出現發燒等不適症狀，先後因故死亡，嘉義地檢署今天解剖，初判2人死因與疫苗無關。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊今天表示，郭姓死者為意外跌倒，死因是顱底右眼眶骨，以及第5頸椎前面骨折，導致硬腦膜下腔出血、脊隨損傷；黃姓死者初判為病死，死因為支氣管肺炎及尿路感染。

嘉義縣衛生局日前說明，89歲郭姓老翁有高血壓、高血脂病史，15日打完AZ新冠肺炎疫苗返家，出現發燒、食慾不佳等症狀，19日下午被妻子發現倒臥家中客廳，緊急打119叫救護車，嘉縣消防局線上指導家屬CPR急救，經搶救無效，嘉縣衛生局通報為疫苗接種不良反應事件。

嘉義市衛生局表示，82歲黃姓老翁17日施打AZ疫苗，返家就出現發燒、嘔吐等症狀，18日送急診就醫，醫師診斷為肺炎，新冠肺炎快篩為陰性，返家後隔天無呼吸心跳，家屬就沒送醫急救，嘉義市衛生局已通報疫苗接種不良反應事件，交由中央判定。

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