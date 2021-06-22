為何不打疫苗？ 中市調查有四成一怕猝死或後遺症

台中市政府追蹤調查446名長者不接種AZ疫苗的原因，擔心接種會引發猝死與副作用的約41%，即使有其他疫苗也不敢打疫苗。台中市長盧秀燕表示，市府這項調查希望公告周知，作為疫苗政策的參考。

台中市針對一般民眾接種疫苗，已完成80歲以上民接種，這一波開放77到79歲市民及67歲以上原住民注射疫苗，因全國各地疫苗疑似引起猝死或傷害個案，造成緩打潮。

市府研考會與民政局協同關懷問卷調查，研考會主委吳皇昇指出，受訪長輩擔心打疫苗會造成猝死的27.4%，所以不打疫苗。

另有相關生理因素如有慢性病史、近期身體不佳的占26.7%，另20.9%想等其他品牌疫苗再打，擔心引發副作用的有14.3%。

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