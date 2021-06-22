哺乳媽質疑打疫苗後女嬰亡 雲檢擇期解剖
雲林縣蘇姓媽媽昨天施打AZ疫苗後返家，晚間擠母乳餵年僅2個月大的女兒，今天凌晨發現女兒口腔冒血，送醫後不治；雲林地檢署初步相驗死因為溢奶窒息，但家屬有異議，擇期解剖確認。
雲林地檢署表示，相驗初步研判死因是溢奶窒息，但家屬對死因有異議，所以擇期解剖確認。警方已查扣女嬰平時食用奶粉、母乳等物品待化驗。
蘇姓外公接受媒體聯訪時表示，女嬰無先天疾病，如果只是溢奶，為何口腔會有血絲，很難接受這事實。
蘇姓媽媽表示，自己在虎尾殯葬所工作，昨天下午4時施打AZ新冠肺炎疫苗後返家，晚間11時許餵2個月大的女兒喝母乳，今天凌晨3時許發現女兒口腔、衣領都是血，嘴角有白色泡沫，送醫後宣告不治，家人悲傷不已。
蘇姓媽媽強調女兒無先天疾病、活動力十足、食量好，是個愛笑的孩子，沒想到自己施打疫苗後，女兒卻猝死，懷疑死因與疫苗有關。
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