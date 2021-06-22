釐清打疫苗致死原因 方能停止緩打潮

自6月15日開始施打疫苗以來，至今（22）日已傳出疑施打疫苗後致死達102例。不過，在中央疫情指揮中心尚未依科學程序與驗證提出證明之前，卻早有一些民間專家學者以長者的自然死亡率、國外長者施打疾苗致死率進行比較，多數傾向衛服部長陳時中的說法認為「利大於弊」，但實情真是如此嗎？

以科學證據釐清死因

前疾管局長蘇益仁曾說，對家屬接種疫苗到死亡的民眾而言，家人就是過世了，中央疫情指揮中心強調「利大於弊」欠缺說服力。

蘇益仁認為，應該依傳染病防治法解剖釐清死因，對每一通報案件盡速說明。但顯然，政府似乎並不想這麼做，或許是擔心解剖釐清死亡的原因，真的多數是因接種疫苗而起，則既影響人民接種疫苗的意願，也衍生後續賠償與國際交涉（如日本捐贈疫苗的良莠）等問題。但這並非以科學真實面對疫情的態度！

前提不對 結論非真

有不少言論指出，長者接種疫苗的致死率，比長者染疫後得重症或死亡的比率低，所以認為接種「利大於弊」。這樣的前提假設並不符合科學，利大於弊的結論也就非真。因為長者不一定會染疫，如果一個長者的防疫環境非常好，染疫的機率趨近於零，則他「因染疫而得重症或至死」的機率，幾乎也等於零。

如果一位長者因防護作得好，他的染疫機率非常低，為何要他去接種致死率可能更高（請中央儘速調查死因公布科學數據）的疫苗接種呢？

中央疫情指揮中心或許基於好意，讓染疫後易轉成重症或死亡的長者優先接種疫苗；有些縣市首長更加好意，對於行動不便、長期臥床的長者，甚至分派醫護人員到底接種。然而，這些好意卻沒有考慮到，年歲已高及行動不便的長者平時本來就少有對外活動，如家人做好防護，其染疫機率本來就低。勞動老人家出動打疫苗，反而易生意外。

能安心而終 誰願猝死？

一動不如一靜，對長年臥床不便或染有多重慢性病的長者，原本可以在家人及醫療照護下安心度過晚年，而不必因接種疫苗猝逝。如今卻可能因中央或地方政府的好意反而可能加速其痛苦驟世，這豈是人民所願？

據國外經驗，疫苗接種率達七成或以上，即可形成社會防疫網。因此疫苗施打重點或許除了按年齡，也應放在身體較健康、對疫苗副作用較有抵抗力者的身上；而非好意的全面施打，卻在發生猝死案例後，才公布死者有心臟病或高血壓、洗腎等病史，言談間，在未釐清死亡前似就有意要推給施打者的慢性病史，實非負責任之舉！

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