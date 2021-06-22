蘇貞昌宣布7月起擴大疫苗接種 名單看這裡

行政院長蘇貞昌今上午召開行政院擴大防疫會議，基於維持國家正常運作，以及為逐步迎接正常生活做準備，在指揮中心的建議下，7月起疫苗優先施打名單，將擴大納入國家關鍵基礎設施以及民生運作時具高接觸特性的各類人員。

行政院發言人羅秉成表示，會中主要由指揮中心報告國內外疫情發展、疫苗到貨進度與配送狀況，以及由各部會報告各項防疫作業執行狀況，並針對下一波疫苗優先施打對象的調整做討論。

蘇貞昌指出，針對疫情較高風險的雙北，將特別納入保母、計程車駕駛、外送員、國道客運司機、貨運司機、傳統市場合法攤商及賣場（含超商）收銀人員等類別，請相關部會協助造冊後，於7月1日配送疫苗以利施打。

蘇貞昌表示，除了已陸續配送的國防軍事相關人員之外，包括高鐵、台鐵、油氣水電與傳播等國家關鍵設施必要人員、全國的郵差與郵件處理中心人員、國家考試工作人員、高密度接觸孩童的幼兒園與安親班教育人員、托育機構人員、各類批發市場與屠宰市場工作人員、科學園區防疫工作人員、媒體第一線採訪工作人員、矯正機關工作人員、戶役政系統機房人員、以及第一線處理大體之相關工作人員都納入下一波優先施打對象。

蘇貞昌說，以上人員總數約為50萬人，請各部會盡快完成相關造冊工作，讓指揮中心能夠加速配送疫苗，提升國民全體的保護力。相關細節，由指揮中心於下午記者會統一說明。

針對北市發生北農群聚感染事件，蘇貞昌說，防疫工作不分中央與地方，請指揮中心務必積極協助，也請農委會陳吉仲主委全面檢視目前其他類似批發市場的防疫事項，與地方合作一起做好防疫工作。

另外，蘇貞昌表示，雖然國內疫情已有趨緩，但還不能鬆懈，也不鼓勵民眾恢復跨區活動。蘇院長指示指揮中心在審視各地疫情狀況，以及綜合各縣市意見後，針對是否維持三級管制做審慎評估。然而隨著疫情趨穩，針對足以確保做好防疫、戴好口罩、維持社交距離的活動，也請各該部會提出相關規劃，專案陳報指揮中心予以有條件核准開放。

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