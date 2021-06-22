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避免疫苗特權爭議 疫苗發放應透明公開

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
民眾黨團副總召高虹安呼籲，中央應把疫苗施打各優先類別明確定義，並將決策過程公開透明、清楚規範，才能避免縣市分配數量爭議。（直播截圖）
民眾黨團副總召高虹安呼籲，中央應把疫苗施打各優先類別明確定義，並將決策過程公開透明、清楚規範，才能避免縣市分配數量爭議。（直播截圖）

「疫苗分配及優先施打次序的決策過程應公開透明，中央才能取信於民！」民眾黨團22日指出，先前曾發生縣市分配新冠疫苗數量的爭議，呼籲政府應以公開、透明的方式，公布決策疫苗分配公式的過程，並說明清楚疫苗優先施打類別的定義及決策過程，才不會造成民眾恐慌而發生「插隊」問題。

籲疫苗發放透明公開

民眾黨團副總召高虹安表示，前次日本捐贈的AZ疫苗曾發生縣市分配數量爭議，事實上，縣市分配疫苗的問題不在於依照公式計算，而是如何決定出公式；美國援贈的250萬劑莫德納疫苗後續將如何配發，也讓外界相當關注。她直言，未來應以公開、透明的方式，公布決策計算公式的過程，告知參數、比例、風險係數如何判定，才能取信於民。

高虹安也希望中央明確給出每週各縣市的配發數量，讓各縣市政府能提前預備行政程序與施打順序。此外，行政院政委唐鳳在6月初已完成疫苗預約系統的規劃，但現在還未看到系統上線，既然250萬劑疫苗已抵台，希望中央儘速讓其上線。

高虹安指出，指揮中心20日更新疫苗優先施打類別，然而卻出現定義不清楚的問題，以行政院顧問丁怡銘、台中市的鄰長為例，是否算在第二類類別施打都有爭議，呼籲政府應把各優先類別定義清楚，有助於地方政府造冊施打，也才不會造成民眾恐慌而發生「插隊」問題，避免台灣社會被撕裂的狀況。

應說清楚接種次序依據

民眾黨立委張其祿也表示，政府應重新檢討施打順序，以更清楚直觀的方式進行分類，並讓決策過程公開、透明，以取信於民。他舉例，美國、英國都由獨立於政府體系之外的委員會決定疫苗施打順序，並將利益迴避規範、議程、會議資料及所審酌的科學證據、會議紀錄，都公開在網站上，一切決策過程公開透明。

張其祿建議，政府應參考有直觀優先施打次序的國家，例如日本先施打第一線醫護人員，第二類是65歲以上長者，接下來依序是重大傷病及慢性疾病患者、養護機構工作人員、60至64歲長者，接著才是一般民眾，完全依照染疫死亡風險排序，呼籲中央應說明清楚台灣優先施打次序的依據，避免爭議一再發生。

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