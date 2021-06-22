爆千人打疫苗要員工保密 漢翔：基於安全不想對手有名單

漢翔航空公司上周為1000名員工施打新冠肺炎疫苗，被質疑憑什麼先打，漢翔航空表示，公司以特定國防專案，基於空防安全向國防部申請疫苗，不在名單內。

漢翔航空是國機國造研發單位，漢翔沙鹿廠肩負國機國造和F16戰機升級構改等重要任務，今年3月2日，漢翔公司董事長胡開宏更同乘勇鷹號高教機，宣示漢翔自主測試將告段落，後續由空軍測評隊進駐實施作戰測評估， 據指出，如進度順利，勇鷹號高教機今年底可量產二架交給空軍；漢翔「F16維修中心」去年8月成立典禮，提供空軍機隊後勤保修能量，蔡英文總統也到場主持。

漢翔被質疑，就算被列在第7列，軍人或軍事機關相關人員，也不在這次施打範圍內，被質疑施打順序，有人上網質疑，漢翔員工打疫苗的類別和身分。

漢翔航空公司總經理馬萬鈞表示，公司參與很重要的國防專案，與空防安全有關，漢翔很早向國防部請求員工施打疫苗，避免影響國人的軍事安全，基於國軍空防安全，共1000名員工完成施打，專案申請不在名單內，他說現在還有中共戰機壓力，漢翔如果有人感染，是很糟糕的事。

外傳公司要求員工打完不准拍照，或寫任何打疫苗內容，馬萬鈞說，打疫苗在公司是公開事情，這些人參加特定國防專案，當然不希望名單讓外界甚至對手知道。 漢翔公司被爆為1000名員工施打完新冠肺炎疫苗。本報資料照片

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