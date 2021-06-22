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他整理出禾馨記者會4大重點 揭「為何柯文哲寧賣掉高嘉瑜」

聯合新聞網 / 綜合報導
禾馨診所營運長林思宏除說明疫苗取得由來，也爆出北市衛生局人員拜託診所「幫忙消耗疫苗」。圖／截自udnTV
禾馨診所營運長林思宏除說明疫苗取得由來，也爆出北市衛生局人員拜託診所「幫忙消耗疫苗」。圖／截自udnTV

新冠肺炎疫苗不足人人搶打！台北市長柯文哲19日爆出民進黨立委高嘉瑜介入幫禾馨診所喬了85瓶疫苗，禾馨診所營運長林思宏21日召開記者會說明原委，並公開接種者名冊與衛生局承辦人員對話紀錄，反駁柯市長的說法。台灣基進新聞部主任張博洋在臉書整理出禾馨記者會4大重點，寫道「現在知道為什麼柯文哲寧願賣掉自己好朋友高嘉瑜，也要用『民代施壓』轉移焦點了吧？！

張博洋整理出禾馨記者會4大重點：

1.每次都有跟衛生局請示，才陸續獲得共85瓶疫苗，不是外傳的找立委施壓一次拿85瓶。
2.我們名冊都有上傳，北市府卻無法清楚交代，我們只好開記者會自清。
3.6月8日衛生局打來拜託消庫存，說「一定要今天打完，不然我們就慘了，因為市長在記者會說要打完」。
4.如果我們要特權偷打，我們就不會這麼辛苦認真上傳造冊名單。

張博洋表示，「現在知道為什麼柯文哲寧願賣掉自己好朋友高嘉瑜，也要用『民代施壓』轉移焦點了吧」，因為台北市衛生局從頭到尾都「知情禾馨的施打名單」、「還曾拜託禾馨幫忙消疫苗庫存」，因為「市長在記者會說要把疫苗打完」，原來台北市不是按部就班的打疫苗，而是看市長講了什麼，才來決定施打進度。

張博洋還為台北防疫基層人員抱屈，「除了防疫，還要防止市長生氣，更要防止市長沒面子」，批評「明明基層就亂成一團，市長還可以自我感覺良好的喊出一個月清零」、「將帥無能，累死基層就是這樣」。

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