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北農拚3天圍堵疫情 已超過200員工接種疫苗

中央社 / 記者陳昱婷台北21日電
台北農產運銷公司爆發群聚感染。聯合報系資料照
台北農產運銷公司爆發群聚感染。聯合報系資料照

北農爆發新冠肺炎群聚感染，台北市長柯文哲今天宣布，要在3天內替北農場域共約4000人全數施打疫苗，藉此圍堵疫情。北農表示，逾200名員工已打疫苗，希望盡快完成這個任務。

台北農產運銷公司董事長黃向羣今天晚間表示，北農員工目前共582人，但本週有新員工報到，所以具體數字還要再確認，另有約3900名登記有案的承銷人員，還有中華民國農會、農聯社、國聯社、青果社各2名到9名駐在員不等，以及拖工、清潔工、貨車駕駛等人，北農場域共4000多人應篩檢並接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗。

黃向羣說，今天下午2時已在萬大國小設好快篩站，因為今天休市，臨時通知承銷人來篩檢，仍有約300人前往快篩，並有80幾名行政人員到聯醫和平院區快篩，結果都是陰性，但還要等PCR核酸檢驗結果。

他指出，未來應該會安排4000多人分批、分時段前往聯合醫院打疫苗，不過如果聯醫要帶著疫苗來也可以，可以借萬大國小或華中里活動中心協助施打，這幾天已經有200多名員工分別到聯醫中興院區、和平院區打疫苗。

黃向羣表示，日前在統計篩檢意願時，僅25%承銷人員有意願，如今有疫苗當作誘因，加上農委會宣布24日起快篩陰性才能入場交易，預期會有更多人願意接受篩檢，希望明天開市後能盡快完成這個任務，維持北部蔬果供應。

不過，黃向羣坦言，要如何讓篩檢與施打疫苗的過程順利、這4000多人的造冊、打完疫苗後如何協助進出市場等細節，仍要開會討論。

台北農產運銷公司爆發新冠肺炎群聚感染，農委會今天宣布，為免疫情影響農產供應，24日起，須快篩陰性才能進入台北第一、第二批發市場進行交易。

柯文哲表示，在與中央討論後，決定3天內替北農員工、委外廠商、承銷商等共約4000人全數施打疫苗。

由於接種後2至3週才會有保護力，柯文哲說，這段空窗期若有人出現症狀，就立刻抽出來快篩、隔開，也許會有些感染案例，但至少不會讓整個系統崩潰。

新冠疫苗

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