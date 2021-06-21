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打AZ死亡率更低！護理師曝荷蘭疫情趨緩「1關鍵」 長者施打疫苗意願高

聯合新聞網 / 綜合報導
護理師臉書分享荷蘭當地的抗疫歷程，指出疫情趨緩的關鍵就是「接種疫苗」。圖／聯合報系照片
護理師臉書分享荷蘭當地的抗疫歷程，指出疫情趨緩的關鍵就是「接種疫苗」。圖／聯合報系照片

本土疫情持續延燒，全台各地近日陸續加入疫苗施打行列，望減少新冠肺炎引發的重症機率，但長者在接種疫苗後猝死事件頻傳，卻也讓民眾人心惶惶。一名在荷蘭生活、進行醫療觀察的台灣護理師「Leven in Nederland 台灣護理師的荷蘭生活記實」就在臉書分享當地的抗疫歷程，指出疫情趨緩的關鍵就是「接種疫苗」。

台灣護理師指出，荷蘭在疫情爆發初期（2020年3、4月），荷蘭65歲以上人口有大量非預期死亡，由於當時沒有其他重大事件，因此可將死亡推估為染疫死亡。不過2021年第二週開始，80歲以上死亡曲線卻慢慢往下降，且至目前為止，荷蘭80歲以上的實際死亡人數都落在正常範圍內。疫情消失了嗎？沒有，當時荷蘭還在每天快一萬例的高峰，護理師曝唯一能解釋的關鍵，就是「疫苗施打」。

台灣護理師表示，從染疫後死亡年齡分佈圖可見，60歲以上染疫後死亡佔荷蘭多數——年齡越高，死亡數越多。但隨著時間，也有下降趨勢，是荷蘭老人變強了嗎？不是，是他們有打疫苗；直到2021年第21週，據荷蘭人口統計資料顯示，各年齡層實際死亡人數都約等於預期人數，關鍵正是荷蘭已至少有50%成人接種第一劑疫苗。

台灣護理師同時舉機構住民為例。由於疫情爆發前期，荷蘭很多護理之家是一人中，整間護理之家全中，不過在開始打疫苗後，染疫情況不但慢慢改善，80歲以上老人住進醫院的比例原為全部人的20至30%，也在開始施打疫苗後有下降趨勢。

台灣護理師表示，在荷蘭70歲以上的長者一律打輝瑞或莫德納，60-69歲長者多數打AZ，而荷蘭打輝瑞後死亡的人，十萬人中有4.1人；打莫德納後死亡的人，十萬人中有4.9人；打AZ後死亡的，十萬人則有1.7人。然而，護理師也直言，並非莫德納或輝瑞讓老人死亡，而是會打莫德納或是輝瑞的，都是老人+病人，若他們不打，被傳染後，死亡的機率更可能遠遠高於疫苗可能引起的副作用。

至於為何荷蘭老人是打輝瑞、莫德納疫苗？台灣護理師則解答，其實是因為當時AZ供貨慢又不穩，因此先給供貨穩的輝瑞、莫德納。而等到60-69歲要打疫苗的時候，AZ供貨相對穩定了，這個年齡區間的就打AZ，所以沒有所謂疫苗優劣之分，只是單純有什麼打什麼。

文末，台灣護理師也分享荷蘭人對疫苗多有信心——70歲以上的人，有高達96%的人已經施打或願意施打疫苗，全年齡層的疫苗施打意願，也高達87%。「疫苗打不到對年輕人來說可能沒太大差別，但老人打不打，在荷蘭有非常大的差別」。

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