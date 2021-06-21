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曾盼高端疫苗7月底供貨？ 蔡英文還原對話：沒有說一定要什麼時候打

禾馨指衛生局盼幫消化疫苗 柯文哲認管控有疏失

中央社 / 台北21日電

禾馨醫療指台北市政府衛生局要求幫忙消化新冠肺炎疫苗，台北市長柯文哲今天表示，他承認管理有疏失，以後會嚴加管束，但台北市長不可能知道每瓶疫苗去哪裡。

禾馨醫療公開與衛生局官員對話紀錄顯示，對方8日兩度詢問能否幫忙施打新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，因為柯文哲要求當天「一定要打完」。

民主進步黨籍台北市議員簡舒培在台北市議會說，衛生局因柯文哲的命令，拿疫苗去給診所消耗，要求柯文哲道歉；柯文哲說：「我要道歉什麼東西。」

簡舒培說，中央5月27日配發2.2萬劑疫苗，根據北市防疫會議5月29日會議紀錄，5月31日中午前務必全數施打完成，並向中央申請新疫苗，質疑柯文哲是要拿著疫苗不夠炮打中央。

柯文哲表示，「妳在講什麼我聽不懂」，管控疫苗的蔡專員沒向他報告施打計畫。

中國國民黨籍台北市議員戴錫欽表示，2日到底有沒有要求衛生局9日前打完疫苗，給基層非常大壓力？明知可能超打、可能診所施打對象不符規定，仍給好心肝、禾馨疫苗？

柯文哲說，當時媒體一直質疑台北疫苗打太慢，但他2日就已下令，不能拖到最後一天。

此外，國民黨籍台北市議員徐巧芯表示，她4日詢問衛生局能否讓診所行政人員打疫苗，衛生局稱不行，但禾馨與衛生局對話紀錄顯示，衛生局跟長官回報後，就答應讓禾馨房務人員、清潔人員等施打。

柯文哲表示，「我不曉得，細節要問衛生局」；衛生局長黃世傑說，會對這件事的過程有正式回應。

徐巧芯追問，為何衛生局對她與對禾馨的回應不一？黃世傑沉默約5秒後說，這是專員的回答；徐巧芯表示，對話紀錄顯示專員說要問長官，怎麼會是「專員的回答」，見黃世傑仍然沉默後說：「回答不出來就算了，社會自有公評。」

徐巧芯接著詢問北市府開罰禾馨內容，台北市副市長黃珊珊表示，禾馨施打對象中有非優先接種對象，將依傳染病防治法罰新台幣30萬元到200萬元。

徐巧芯表示，根據對話紀錄，衛生局承辦說要跟長官回報，衛生局審核能否配發疫苗的最高層級是誰？黃世傑說，都是專員與禾馨對話，他只是一開始把民進黨籍立法委員高嘉瑜訊息傳達下去，「我傳達的我負全責」。

民進黨籍台北市議員王世堅表示，疫苗擴大施打時，北市府稱被突襲，其實是「準備不足、人仰馬翻」，還怪罪長者那麼早排隊做什麼？現在還用禾馨診所轉移好心肝事件注意力。

新冠疫苗

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