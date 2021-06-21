高市擬讓前5類孕婦打莫德納 中央：目前僅開放前3類

中央社 / 高雄21日電
高雄市幫前三類人員施打疫苗。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
高雄市幫前三類人員施打疫苗。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

高市府今天宣布研擬最快23日開放1到5類孕婦接種莫德納疫苗，但須請婦產科醫師進行評估、造冊才施打；指揮中心回應，目前僅開放前3類孕婦選擇莫德納，會與高市溝通。

高雄市政府下午召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情應變會議，會後由陳其邁主持記者會，說明高雄市懷孕婦女疫苗接種規劃，擬最快自23日起讓1到5類孕婦接種莫德納疫苗，但須先請婦產科醫師進行評估、造冊。

陳其邁表示，由於高雄市超前部署，AZ疫苗施打速度快，加上高市醫護人員接種率達99%，所以還有餘額，研擬開放到第5類孕婦施打疫苗，若相關作業來得及，預計最快23日開放接種，或最晚28日開放孕婦施打疫苗。

陳其邁表示，若孕婦要施打疫苗，建議請婦產科醫師透過超音波、產檢評估，確認是否適合施打疫苗，市府會陸續跟婦產科醫院聯繫協調好，要用預約施打的方式，更嚴謹地打疫苗。

中央疫情指揮中心發言人莊人祥強調，雖然指揮中心已將孕婦納入公費第6類施打對象，但現階段僅有同時具第1類「醫事人員」、第2類「中央及地方政府防疫人員」及第3類「高接觸風險第一線工作人員」身分的孕婦可選擇莫德納疫苗，其餘孕婦僅能選擇接種AZ疫苗或暫時不打；會與高雄市政府溝通，了解詳細狀況。

高醫婦產部醫師詹德富教授出席高雄市防疫記者會時表示，孕婦若感染新冠肺炎，容易引發重症，也可能導致早產，若孕婦施打疫苗，則可減少孕婦重症及死亡狀況；至於要打AZ還是莫德納，目前兩者都相當安全，但莫德納使用經驗較多，多國都建議優先考慮莫德納。

新冠疫苗

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