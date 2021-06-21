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曾盼高端疫苗7月底供貨？ 蔡英文還原對話：沒有說一定要什麼時候打

疫苗開瓶打不完 指揮中心：65歲以上可造冊施打

中央社 / 台北21日電
新冠肺炎疫苗大規模接種，不時傳出預約者失約，疫苗開瓶用不完須報廢丟棄。聯合報系資料照片／記者游明煌攝影
新冠肺炎疫苗大規模接種，不時傳出預約者失約，疫苗開瓶用不完須報廢丟棄。聯合報系資料照片／記者游明煌攝影

新冠肺炎疫苗大規模接種，不時傳出預約者失約，疫苗開瓶用不完須報廢丟棄。指揮中心今天表示，剩餘疫苗要有後備機制，若找不到1至6類對象，可開放65歲以上造冊施打。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情持續，疫苗大規模接種、提高疫苗覆蓋率是控制疫情關鍵。

近期高齡長者接種疫苗後猝死事件頻傳，影響疫苗打氣。因每瓶疫苗可供至少10人施打，若民眾未依預約前往，疫苗開瓶後時效僅6小時，如果未湊足人數，疫苗就必須報廢丟棄。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天在疫情記者會上回應疫苗丟棄事宜，他表示，目前統計每瓶疫苗平均接種人數從第1週約10.6人，到現在第13週可打11.5人左右。

但莊人祥坦言，可能有少數疫苗丟棄，但目前施打疫苗並沒有浪費太多，目前希望接種單位在當天最後1瓶疫苗開瓶前，至少現場要有6人待接種，剩下的則要有後備機制。

至於後備機制原則，莊人祥說，可找第1到6類接種對象，尤其是洗腎患者、長照機構或者75歲以上長者列入等候名單，但若找不到就往下開放，讓65歲以上、即第8類對象造冊施打，盡量將疫苗打到接種對象上。

新冠疫苗 莊人祥

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