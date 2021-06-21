AZ、莫德納疫苗混打？ACIP專家會議否決
繼日本捐贈124萬劑AZ疫苗，美國捐贈250萬劑莫德納疫苗抵台，國內2種疫苗數量充足，有醫師建議開放混打，但衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨天否決提議。
國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，大量AZ疫苗及莫德納（Moderna）疫苗6月起陸續抵台，包含日本捐贈近124萬劑AZ疫苗、莫德納疫苗6月18日取得24萬劑，以及美國捐贈250萬劑莫德納疫苗昨天抵台。現在國內莫德納疫苗數量已超越AZ疫苗。
衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組第3次臨時會議討論，第1劑已接種AZ疫苗，第2劑可否改接種莫德納疫苗。昨天也列席的中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天下午在記者會中說明，專家認為混打缺乏科學證據，維持不同廠牌新冠肺炎疫苗原則不建議交替使用。
張上淳說，雖然國際間確實有少數混打新冠肺炎疫苗論文，但這些混打個案數非常少，且個案皆是第1劑接種AZ疫苗，第2劑混打BNT疫苗，目前沒有任何資料顯示AZ疫苗混打莫德納疫苗可能造成哪些影響。
張上淳表示，雖然莫德納疫苗及BNT疫苗都是mRNA疫苗，但2種疫苗是不同廠家製造，不可直接做為參考依據，專家仍然認為缺乏AZ疫苗混打莫德納疫苗科學證據，希望未來有更多相關證據後，再做進一步討論。
張上淳說，現階段仍維持不建議混打，但民眾接種第1劑疫苗後，如出現症狀經醫師評估懷疑與疫苗施打有關，並通報至疾病管制署疫苗不良事件通報系統（VAERS）者，則建議以其他不同技術產製的疫苗完成接種。
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