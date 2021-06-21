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「違規幫關係企業打疫苗」 北市府將開罰禾馨30至200萬

中市疑打疫苗後死亡增5例 市府啟動關懷專案

中央社 / 台中21日電

台中市今天新增5例疑施打新冠肺炎疫苗後死亡個案，累計已向中央通報死亡案例17例，台中市政府並宣布推出「台中市疑因接種COVID-19疫苗死亡關懷專案」，協助家屬申請救濟。

市府正為符合新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）接種資格的人員施打疫苗，陸續出現民眾接種AZ疫苗後不適情形，市府下午在疫情指揮中心記者會中公布，今天新增5例疑似施打疫苗後死亡案例，至今累計17例。

衛生局長曾梓展表示，新增5例疑似施打疫苗後死亡案例，分別是北屯區50歲女性、南屯區89歲女性、潭子區66歲洗腎男性、西屯區66歲男性、豐原區86歲女性，5人都有多重病史。

市長盧秀燕在記者會中指出，中央開放更多族群接種AZ疫苗後，各地接連有疑似接種疫苗後死亡個案發生，為了給予無助的家屬撫慰，市府制定「台中市疑因接種COVID-19疫苗死亡關懷專案」，只要設籍台中市的市民，或與設籍台中市的直系親屬共住者皆適用。

盧秀燕表示，民眾發生疑似因接種COVID-19疫苗死亡個案後，經醫院或消防局通報給衛生局，市府就會啟動專案計畫，由區公所慰問並致贈新台幣2萬元慰問金、法制局對家屬提供相關法律扶助，後續再由衛生局統整相關醫療資料，通報「衛生福利部預防接種受害救濟審議小組」釐清死亡與疫苗的相關性。

盧秀燕強調，市府將以尊重家屬意願為前提，協助家屬提出預防接種受害救濟申請，並協助收集相關病歷資料，提送中央審議，如確定因預防接種致死，最高可獲600萬元救濟金，後續也會視接種疫苗者的狀況，滾動式調整專案計畫。

新冠疫苗

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