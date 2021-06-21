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「違規幫關係企業打疫苗」 北市府將開罰禾馨30至200萬

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北農群聚拚4千人打疫苗 陳時中：疫苗非治療藥物

中央社 / 台北21日電
台北農產公司傳出群聚感染事件，員工人心惶惶。圖／聯合報系資料照片
台北農產公司傳出群聚感染事件，員工人心惶惶。圖／聯合報系資料照片

台北農產運銷公司爆發群聚感染，台北市長柯文哲要替大約4000人接種疫苗。指揮官陳時中今天表示，疫苗是預防，非治療藥物，現階段不能拿來控制疫情，但相信北市府會處理妥善。

北農新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情從零星感染演變為群聚事件，迄今已有45人確診，柯文哲表示，3天內要替北農員工、委外廠商、承銷商等共約4000人全數施打疫苗。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會上回應，北農人員有相關風險，打疫苗中央不反對，且也已在熱區加發疫苗。

但陳時中強調，打疫苗是預防措施，非藥物治療，且至少要2到4週才能產生保護力，不能拿來當作現階段控制疫情之用，仍要確實落實篩檢、匡列與相關疫調。

媒體提問北農發生群聚感染，但卻沒有休市，陳時中表示，畢竟民以食為天，相關營運停頓可能會造成問題，但他強調，還是要根據需要，若必須降載也應該降載。

至於北農是否減少1天交易，讓群聚減少，陳時中說，要尊重現場判斷，打疫苗亦同，雙北因是疫情熱區，故有加配疫苗，就是因應突發狀況可做最好安排。

陳時中也提到，衛福部醫福會執行長王必勝昨天與2名衛福部疾管署防疫醫師與北市府開會交換意見，因王必勝有處理群聚事件的經驗。

陳時中說，北市府決定設立前進指揮所，北市醫療公衛能力在台灣數一數二，今天早上相關作為開始，相信能處理妥善，中央地方仍高度合作，有任何需要可一起來做。

新冠疫苗

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