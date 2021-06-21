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直播／將調整低風險區防疫規範 陳時中下午2時召開記者會

3天內北農4000人打疫苗！柯文哲：新戰術 中央也同意

柯文哲：北農4千員工、承銷商全打疫苗圍堵疫情

中央社 / 台北21日電

台北農產運銷公司爆發群聚感染，至今45人確診且初步疫調顯示多個源頭。台北市長柯文哲表示，與中央討論後決定3天內替北農員工、委外廠商、承銷商等共約4000人全數施打疫苗。

台北市政府今天中午臨時舉行新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫記者會，柯文哲表示，北農之前有零星感染案例時，就有在端午連假啟動快篩專案，不過因為北農是中南部來北市各區去批發，流動性太大，在疫調上因為戶籍地不同產生問題。

柯文哲指出，昨天晚上與衛福部醫福會執行長王必勝、農委會副主委陳駿季溝通後，決定試用新的戰術，與其每週安排員工快篩，不如全部打疫苗，經過中央同意後，將在3天內替北農員工、委外廠商跟中南部來的承銷商等共約4000人施打疫苗，藉此圍堵疫情擴散。

台北市副市長黃珊珊補充，北農從5月14日爆發第一例確診到現在，已45人感染，包含第一果菜批發市場29人、第二果菜批發市場9人以及7名派遣工，疫調狀況到目前為止顯示，一市的群聚案暫時跟二市群聚案無關。

新冠疫苗

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