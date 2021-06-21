快訊

影／直擊！豐田86「時速破百」跑山狂逆向 狠撞對向車

中山大學「課程涼到要蓋被」再生波 學生連署盼部調查

羅智強曝郭台銘才是美贈疫苗功臣 前外交官反轟：乞丐論讓台蒙羞

聯合新聞網 / 綜合報導
羅智強認為美國捐贈疫苗的幕後功臣是郭台銘。圖／聯合報系資料照片
羅智強認為美國捐贈疫苗的幕後功臣是郭台銘。圖／聯合報系資料照片

美國捐贈台灣250萬劑疫苗，台北市議員羅智強認為，「謝謝美國的同時，也要謝謝郭台銘」，他直言，若不是郭台銘宣布要買500萬劑的BNT，戳破民進黨護航高端的陽謀，這個「超前乞丐」的無能政府也不會被逼的現出原形。前外交官劉仕傑則反轟，國民黨外交表現早已淪為統促黨等級。

羅智強於臉書發文表示，因為鴻海創辦人郭台銘宣布購買500萬劑的BNT，才戳破民進黨護航高端的計謀，由於民怨四起，總統蔡英文才願意當乞丐去求日本、美國給疫苗，與求台積電買疫苗。

羅智強痛批，感謝美國的同時，也要問問這個「超前乞丐」的無能政府，「若沒有沒有郭台銘逼得你們現出原形，你們打算擺爛到什麼時候？」他認為，美國之所以出手，正是因為郭台銘的聲明，讓民進黨卡疫苗的惡形曝光，導致蔡英文威信降到谷底。

羅智強表示，蔡英文因此不得不接見郭台銘，被迫授權台積電跟鴻海同步買疫苗，分散郭台銘對政府造成的壓力，逼的蔡英文當乞丐，求美國直接用疫苗救蔡政府，若郭台銘沒有發聲明，蔡英文會繼續押寶高端，要大家打國產、美國疫苗不會來得又快又多，幫奄奄一息的民進黨續命。

羅智強表示，「民進黨po再多感謝美國的文，也無法改變超前部署笑話一場，台灣淪為疫苗乞丐的現狀，因為郭台銘，台灣拿到了更多疫苗救命，除了感謝美國，大家同該飲水思源感謝的是郭台銘」。

前外交官劉仕傑則反轟羅智強是「外交乞丐」，他表示，國民黨是一個令人匪夷所思的政黨，曾經執政多年，但現在表現卻荒腔走板，尤其是外交上的表現，已經淪落到統促黨等級。羅智強罵蔡英文是疫苗乞丐，不只罵到民進黨，甚至一併羞辱美日對台灣的善意。

劉仕傑痛批，「一個公開羞辱美日兩國政府及國安團隊的人，竟然是我們的首都市議員？真是匪夷所思，也讓台灣蒙羞。政府的疫苗政策需要檢討沒錯，但羅智強議員的發言，已經嚴重傷害台灣的國際形象」。

劉仕傑直言，「國民黨在國際宣傳上的最大問題，不是推特老是出包，而是腦中老是幻想著哪天得到中共恩寵。這個政黨的格局之低，恐怕連丐幫都進不了」。

新冠疫苗

延伸閱讀

地上驚見「台南市長紅包」沒人撿 店家疾呼釣出本人11字留言

紓困影響信用評等？友勸「不要申請」 網傻眼：不還才會

影╱機車飛人再戰金氏紀錄 失控撞土堆噴飛不治

老翁遭灌「滾燙糖水」全身燙傷身亡 兇手竟是小23歲妻子

相關新聞

打噴嚏也是「染疫警訊！」醫揭關鍵：這類人特別要注意

新冠肺炎本土疫情這幾天確診有稍微下降，不過防疫還是不能鬆懈，以往我們認知的症狀如咳嗽、發燒或是喪失味嗅覺，不過小兒急診科醫師吳昌騰指出，感染Delta 變種病毒對年輕人來說「更像是得了重感冒」，若是打噴嚏比平時多，可能是 COVID-19 的徵兆，不過僅限於接種過疫苗的人。

竹縣第2起！竹東95歲老翁打完疫苗4天後死亡

國內日前開放第一批長者施打疫苗，各縣市陸續傳出長者施打疫苗後猝死案件，新竹縣長者接種疫苗猝死又增1人，竹東鎮一名95歲王...

羅智強曝郭台銘才是美贈疫苗功臣 前外交官反轟：乞丐論讓台蒙羞

美國捐贈台灣250萬劑疫苗，台北市議員羅智強認為，「謝謝美國的同時，也要謝謝郭台銘」，他直言，若不是郭台銘宣布要買500萬劑的BNT，戳破民進黨護航高端的陽謀，這個「超前乞丐」的無能政府也不會被逼的現出原形。前外交官劉仕傑則反轟，國民黨外交表現早已淪為統促黨等級。

美國贈台250萬劑疫苗 綠委分析背後關鍵原因

美國贈送的250萬劑莫德納疫苗昨日下午由華航運抵桃園機場，民進黨立委王定宇今接受電台專訪時表示，以國際疫情及疫苗相對需求...

緩打潮持續 長輩問「何時打莫德納」

各縣市長者施打AZ疫苗後死亡，死因是否與疫苗有關尚待釐清，但緩打潮持續，尤其在美國捐贈250萬劑疫苗消息曝光後，昨天各地...

期限將屆 數千接種醫護 憂打不到第2劑

台北市4627名醫護人員4月初施打AZ疫苗第一劑，眼見施打第二劑期限將屆，市府卻要求「實際照顧確診的第一線醫護先打」，讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。