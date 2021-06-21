羅智強曝郭台銘才是美贈疫苗功臣 前外交官反轟：乞丐論讓台蒙羞
美國捐贈台灣250萬劑疫苗，台北市議員羅智強認為，「謝謝美國的同時，也要謝謝郭台銘」，他直言，若不是郭台銘宣布要買500萬劑的BNT，戳破民進黨護航高端的陽謀，這個「超前乞丐」的無能政府也不會被逼的現出原形。前外交官劉仕傑則反轟，國民黨外交表現早已淪為統促黨等級。
羅智強於臉書發文表示，因為鴻海創辦人郭台銘宣布購買500萬劑的BNT，才戳破民進黨護航高端的計謀，由於民怨四起，總統蔡英文才願意當乞丐去求日本、美國給疫苗，與求台積電買疫苗。
羅智強痛批，感謝美國的同時，也要問問這個「超前乞丐」的無能政府，「若沒有沒有郭台銘逼得你們現出原形，你們打算擺爛到什麼時候？」他認為，美國之所以出手，正是因為郭台銘的聲明，讓民進黨卡疫苗的惡形曝光，導致蔡英文威信降到谷底。
羅智強表示，蔡英文因此不得不接見郭台銘，被迫授權台積電跟鴻海同步買疫苗，分散郭台銘對政府造成的壓力，逼的蔡英文當乞丐，求美國直接用疫苗救蔡政府，若郭台銘沒有發聲明，蔡英文會繼續押寶高端，要大家打國產、美國疫苗不會來得又快又多，幫奄奄一息的民進黨續命。
羅智強表示，「民進黨po再多感謝美國的文，也無法改變超前部署笑話一場，台灣淪為疫苗乞丐的現狀，因為郭台銘，台灣拿到了更多疫苗救命，除了感謝美國，大家同該飲水思源感謝的是郭台銘」。
而前外交官劉仕傑則反轟羅智強是「外交乞丐」，他表示，國民黨是一個令人匪夷所思的政黨，曾經執政多年，但現在表現卻荒腔走板，尤其是外交上的表現，已經淪落到統促黨等級。羅智強罵蔡英文是疫苗乞丐，不只罵到民進黨，甚至一併羞辱美日對台灣的善意。
劉仕傑痛批，「一個公開羞辱美日兩國政府及國安團隊的人，竟然是我們的首都市議員？真是匪夷所思，也讓台灣蒙羞。政府的疫苗政策需要檢討沒錯，但羅智強議員的發言，已經嚴重傷害台灣的國際形象」。
劉仕傑直言，「國民黨在國際宣傳上的最大問題，不是推特老是出包，而是腦中老是幻想著哪天得到中共恩寵。這個政黨的格局之低，恐怕連丐幫都進不了」。
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