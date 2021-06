美贈250萬劑疫苗抵台 台美隔空互贊

(德國之聲中文網)美國政府捐贈的250萬劑莫德納(Moderna)疫苗周日(6月20日)抵達台灣,是先前承諾之75萬劑的3倍多。路透社援引美國政府高級官員報導稱,增加台灣獲捐贈的疫苗劑量,是為了推進拜登政府向全球捐贈8000萬劑美制疫苗的承諾。美國官員強調,疫苗捐贈不附帶任何條件,又稱台灣在全球市場獲取疫苗的工作上遇到不公平挑戰,華府相信是北京當局出於政治原因阻撓採購,應予以譴責。

美國在台協會(AIT)處長酈英傑(Brent Christensen)與台灣衛福部長陳時中周日到場接機,疫苗完成通關手續後送冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

台方感謝

台灣總統蔡英文透過臉書直播再次表達感謝,並發表了一張配有「A friend in need is a friend indeed,患難見真情,台美真友情」文字的圖片。蔡英文介紹:「現在,台灣已經取得超過485萬劑疫苗,已洽購的部分也還會分批到貨」,「隨著疫苗陸續到位,有系統的施打已經展開,指揮中心也將會再擴大優先施打的對象」。

台灣外交部長吳釗燮當天在推特上稱美國捐贈台灣疫苗「真是了不起的友善之舉」,他在表達感激與感動之情的同時強調:「這些疫苗將拯救許多生命,也是台美堅實友誼及共享承諾的另一證明,台灣人永遠銘記在心。」

美方表態

美國在台協會在其臉書專頁上指出:「美國深知台灣迫切需要疫苗援助,本次疫苗捐贈展現了美國對台灣的承諾。」這一主要履行使館職責的組織還稱贊道:「台灣應對疫情的策略體現了民主價值和民主治理程序的重要性,台灣向各國慷慨捐贈醫療資源,也彰顯了其協助國際社會解決全球挑戰的角色。美國不會忘記,台灣之前的醫療援助拯救了多少美國人的性命。」

疫苗抵台前,美國在台協會在另一篇貼文中強調:「台灣是可信賴的朋友,也是國際民主大家庭的一份子。」

美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)發表推文表示:「美台公衛合作伙伴關係拯救了無數美國與全球人民的性命。美國國務院很榮幸能支持美國總統協助全球對抗新冠疫情的承諾。」

美國國家安全委員會也在推文上寫道:「台灣去年在疫情爆發初期伸出援手,慷慨捐助美國個人防護設備和其他救命資源。這次,我們很榮幸能在台灣有需要時馳援相助。」

美聯社認為,此次捐贈具有公共衛生和地緣政治的雙重意義。該通訊社指出,美國的此次疫苗捐贈行為也表明在台灣面臨中國加大的壓力之際,美國對台灣的支持。

蔡英文此前指責,因為北京介入使台灣無法與德國Biontech(台灣簡稱為BNT)原廠購買疫苗。中國國台辦對此否認,並批評相關說法完全是無中生有。

