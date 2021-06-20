屏東市93歲老翁打疫苗後4天死亡 死因待釐清

屏東縣政府表示，屏東市一名93歲老翁今天下午被家人發現沒有脈搏，來不及送醫即不治；他16日曾接種疫苗，死因待進一步釐清。

縣府表示，由於這名長者曾於16日接種疫苗，衛生局先依疫苗接種後嚴重不良事件通報中央流行疫情指揮中心，為釐清死因，衛生局並協助家屬進行司法相驗。

縣府指出，這名長者有阿茲海默病史，平時可以自行走動及生活自理，16日上午接種疫苗，當天詢問並沒有說不舒服；17日凌晨長者發燒約38度左右；20日中午仍少量進食，約下午3時家人發現個案坐在椅子上，已失去生命跡象。

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