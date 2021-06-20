打疫苗他們最強 醫師公會籲縣市與診所醫師合作
疫情嚴峻，疫苗接種刻不容緩。醫師公會全聯會理事長邱泰源今天說，流感疫苗經驗顯示，打疫苗是基層診所醫師的強項，呼籲各地政府盡快與診所醫師合作新冠肺炎疫苗大規模接種。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，國外疫苗陸續到貨，如何盡快讓符合疫苗接種資格的民眾大量接種是重要課題。
「現在就是決戰點。」邱泰源告訴中央社記者，疫苗陸續到貨，但打疫苗絕非易事，醫界六箭齊發，從醫院、診所、社區大型接種站、居家醫療到宅接種、長照機構以及洗腎院所，鋪天蓋地打疫苗。
邱泰源特別提到，過去疫苗接種最強的就是基層診所，過去負責大部分公費流感疫苗接種，但初期疫苗接種卻未將診所納入，相當可惜。
近期因疫苗接種後猝死事件，出現疫苗猶豫情況。邱泰源說，基層診所醫師經驗豐富，許多老人家遠本就在診所看病，對醫護人員熟悉，診所醫師也了解慢性病史，由診所醫師接種，老人家安心，家人放心，也免去舟車勞頓。
邱泰源以台北市為例，上週約有130家診所加入新冠肺炎疫苗接種，本週增加至200家，未來希望增加到400家診所加入疫苗接種行列。
他也呼籲，全國各縣市政府要盡快與各地醫師公會討論，讓診所醫師協助接種。
邱泰源並特別呼籲，診所醫師協助打疫苗，務必要有妥善配套，如完善的預約、疫苗配送與申報系統，且應給予一定的接種費用，若接種民眾出現不良事件，也應予以法律保護。
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