雪中送炭送疫苗 若能催貨更實際

美國好心捐贈 250 萬劑莫德納疫苗，但民眾卻感覺不是滋味，似乎成了「乞丐島」。主要台灣不是沒錢，也不是沒有訂購莫德納疫苗400萬劑，只是一直沒有交貨；如今美國捐贈疫苗固然可感，但更直接協助台灣的方式是幫助向莫德納催貨。連獲美、日慨捐疫苗，台灣成為「被捐助者」，國際形象不免受創。

另外，美國 6 月初原僅承諾捐贈 75 萬劑疫苗，卻在月底突然宣布加碼，「報低給多」難免讓人懷疑此時此刻是為了與中國較勁，才將台灣作為政治籌碼，而且增加捐贈的疫苗是否真的沒有附帶條件，讓人很難無疑。

仰賴捐贈反引哀怨

從台灣接受日本捐贈的 124 萬劑 AZ 疫苗起，民眾與在野黨表達感謝的同時，紛紛感嘆台灣竟然成為了他國捐贈疫苗的「受助國」，本次美國捐贈疫苗也再度引起若干網友的傷感，在總統蔡英文深夜感謝美國捐贈疫苗的臉文下嘆息，台灣竟成了「乞丐島」、「連企業、團體捐疫苗都要擋一個月」、「買疫苗的大把錢上哪去了？」令人慨嘆。

台灣近日應處於莫德納疫苗的交貨期。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在今年 2 月證實與莫德納簽約 505 萬劑疫苗時指出，交貨期大約落在 5、6 月。近日也有兩批莫德納疫苗將來台，到貨總數將為 80 萬劑，但待交貨總數仍有 425 萬劑之多，遠遠多於美國本次捐贈的疫苗。買的不來，捐的來了，其間原因為何，指揮中心能不說清楚嗎？

交貨期不如幫催貨

美國這次 250 萬劑疫苗比台灣目前任何一次到貨數都還要多，可稍稍減輕台灣疫苗缺乏的壓力，只是當政府愈是大動作感謝美國，豈不也是凸顯自己的無能？畢竟民眾更期待的是美國可以「替台灣催促莫德納等廠商交貨」，因為台灣並非沒有簽約、或是沒有錢買疫苗，而是無法從原廠拿到疫苗。

有何暗盤？

再說時機，美國雖說「沒有附帶條件」，國人心知肚明，此舉與開放萊豬進口、購買近 500 億軍備難脫關係，美國「報低給多」，且數量相差如此之大，令人懷疑美國是否在月初拿蹻，是否在兩位企業家向上海復星買BNT 1000劑之際，刻意與中國較勁，藉此賺取政治聲量？

有疫苗可打是好事，大家只好忍下這口氣，向美、日道謝了。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦