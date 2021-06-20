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3千多萬劑疫苗來多少？ 3張圖快速看懂實際到貨量
疫情延燒，歐美各國因疫情爆發較早，民眾多已完成疫苗接種。隨著疫苗陸續到貨，台灣也全面開打疫苗，儘速提高疫苗接種率，期待降低單日確診病例數，重回平凡生活。聯合新聞網整理細項資訊，製作「新冠疫苗台灣採購與到貨情況」圖表，方便讀者即時掌握疫苗到貨資訊。
圖表可見，除了美日捐贈給台灣的374萬劑疫苗以外，台灣還自行採購2981萬劑，但截至6月20日，自行採購部份只到貨111.66萬劑，再加上美日捐贈的數量，總到貨量為485.66萬劑。
前期到貨的採購疫苗皆為AZ疫苗，到貨時間分別為3月3日的11.7萬劑、4月4日的19.92萬劑、5月19日的41.04萬劑；近期到貨的疫苗為莫德納疫苗，分別於5月28日、6月18日到貨15萬劑與24萬劑。除台灣自行採購的疫苗之外，日本捐贈的124萬劑AZ疫苗於6月4日到貨，美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗於6月20日傍晚抵台。
此外，目前最大宗的疫苗採購分別為AZ藥廠與國產疫苗各1000萬劑，AZ藥廠目前到貨比率約為百分之一（到貨11.7萬／採購1000萬劑）；而國產疫苗部分，高端於EUA審查中，聯亞則在等待二期解盲。
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