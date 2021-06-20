中央買疫苗遇阻？ 侯友宜：政府有責任克服這些困難
國外贈送台灣的疫苗已達數百萬劑，比台灣自購的到貨疫苗多上許多。新北市長侯友宜表示，中央在採購疫苗難免會碰上困難，但政府有責任克服這些困難，買到疫苗，光靠國際捐贈是不夠的，中央在這方面一定要卯足全力。
目前日本加上美國捐贈的疫苗已達數百萬劑量，台灣自己購買的疫苗到貨量卻遠遠不及，外界好奇，難道採購疫苗的難度真的這麼高嗎?
侯友宜說，大家都希望中央在採購疫苗上越快越好，但他也能理解，購買疫苗難免會碰上困難，不過政府本來就有責任克服困難，把疫苗買進來，光是靠國際友人捐贈是絕對不夠的。
侯友宜指出，台灣目標是6成以上民眾接種疫苗達成群體免疫，所以我們還需要更多疫苗，政府在一定要更加努力，趕快將更多的疫苗購入台灣。
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