快訊

高端疫苗腸病毒71型疫苗三期臨床解盲 達統計顯著意義

直播／美贈250萬劑莫德納疫苗抵台了 阿中部長機坪親迎

中央買疫苗遇阻？ 侯友宜：政府有責任克服這些困難

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，政府本就有責任克服困難，買到疫苗，否則光靠國際友人捐贈是遠遠不夠的。圖／擷至侯友宜臉書
侯友宜表示，政府本就有責任克服困難，買到疫苗，否則光靠國際友人捐贈是遠遠不夠的。圖／擷至侯友宜臉書

國外贈送台灣的疫苗已達數百萬劑，比台灣自購的到貨疫苗多上許多。新北市長侯友宜表示，中央在採購疫苗難免會碰上困難，但政府有責任克服這些困難，買到疫苗，光靠國際捐贈是不夠的，中央在這方面一定要卯足全力。

目前日本加上美國捐贈的疫苗已達數百萬劑量，台灣自己購買的疫苗到貨量卻遠遠不及，外界好奇，難道採購疫苗的難度真的這麼高嗎?

侯友宜說，大家都希望中央在採購疫苗上越快越好，但他也能理解，購買疫苗難免會碰上困難，不過政府本來就有責任克服困難，把疫苗買進來，光是靠國際友人捐贈是絕對不夠的。

侯友宜指出，台灣目標是6成以上民眾接種疫苗達成群體免疫，所以我們還需要更多疫苗，政府在一定要更加努力，趕快將更多的疫苗購入台灣。

新冠疫苗 侯友宜

延伸閱讀

新北能配發多少莫德納疫苗？ 侯友宜：就等中央公布

國道車流增5成、高鐵人多7成 侯友宜籲網路替代馬路

鄰長打疫苗引爭議？ 侯友宜：從事防疫就該優先施打

新北宣布第三波施打對象 侯友宜：分區分流分時段施打

相關新聞

美贈250萬劑莫德納疫苗將抵台 阿中部長機坪親迎

美國贈送250萬劑莫德納疫苗，20日下午4時35分由中華航空公司波音777全貨機運抵桃園機場。中央流行疫情指揮中心指揮官...

75歲長者疫苗預約系統上演穿越劇 北市衛生局緊急修復

台北市政府今下午2時開放75歳以上長者預約接種新冠肺炎疫苗，但系統才上線沒多久，不少民眾就抱怨「預約系統當機」，除了無法...

美援250萬劑莫德納疫苗今到貨 蔡英文下午5時發表談話

美國捐贈我國250萬劑莫德納疫苗，將於今天下午抵達桃園機場，總統府今天表示，蔡英文總統將於下午5時發表相關談話，國人可透...

名嘴爆料權貴接種莫德納疫苗 台大醫院千字反駁

日前名嘴爆料，台大醫院以研究計畫之名讓權貴打莫德納疫苗，且由指揮中心專家小組召集人張上淳之妻、眼科教授胡芳蓉帶領。台大醫...

中央買疫苗遇阻？ 侯友宜：政府有責任克服這些困難

國外贈送台灣的疫苗已達數百萬劑，比台灣自購的到貨疫苗多上許多。新北市長侯友宜表示，中央在採購疫苗難免會碰上困難，但政府有...

台中清水男子打疫苗後死亡 衛生局：與多重疾病有關

台中市清水區48歲男子今天早上被家人發現抽蓄後無心跳死亡，因為他16日曾打AZ疫苗，一度引起注意是否應計入不排除與疫苗相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。