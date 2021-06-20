全台僅148萬人接種 疫苗涵蓋率6.4％仍不足
指揮中心統計，全台有148萬人至少接種1劑疫苗，涵蓋率6.4%，但指揮官陳時中坦言，目前疫苗數目跟涵蓋率仍不足，盼這2個月大量疫苗到貨，盡快有效率施打。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，截至昨天全台疫苗接種數150.7萬，扣除2.7萬是接種第2劑，故有148萬人至少已打1劑疫苗，以全台約2300萬人口粗估，疫苗涵蓋率約6.4%。
陳時中表示，隨著疫苗涵蓋率愈高，疫情傳播可能性相對低，但目前疫苗數目跟涵蓋率還是不足，希望這2個月能有大量疫苗到貨，可盡快有效率施打。
但陳時中強調，國外疫情爆發時，各方面公衛手段若奏效，能稍微控制疫情，但太快放鬆可能會形成下一波反彈，還是要非常謹慎。
國外疫苗陸續抵台，外界期盼是否能隨著疫苗施打逐步鬆綁限制，陳時中說，疫苗涵蓋率高，病毒傳播鏈不易形成，但不會因為打疫苗多寡而改變警戒指引方向。
但陳時中提到，疫苗施打愈多，疫苗涵蓋率提高，未來疫情警戒解除，疫情復發可能性就比較低，即便有疫情也不會傳播那麼快，較容易控制，目前疫苗涵蓋率6.4%，盼能趕快提高。
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