快訊

高端疫苗腸病毒71型疫苗三期臨床解盲 達統計顯著意義

直播／美贈250萬劑莫德納疫苗抵台了 阿中部長機坪親迎

全台僅148萬人接種 疫苗涵蓋率6.4％仍不足

中央社 / 台北20日電
指揮中心統計，全台有148萬人至少接種1劑疫苗，涵蓋率6.4%，但指揮官陳時中坦言，目前疫苗數目跟涵蓋率仍不足。圖／聯合報系資料照
指揮中心統計，全台有148萬人至少接種1劑疫苗，涵蓋率6.4%，但指揮官陳時中坦言，目前疫苗數目跟涵蓋率仍不足。圖／聯合報系資料照

指揮中心統計，全台有148萬人至少接種1劑疫苗，涵蓋率6.4%，但指揮官陳時中坦言，目前疫苗數目跟涵蓋率仍不足，盼這2個月大量疫苗到貨，盡快有效率施打。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，截至昨天全台疫苗接種數150.7萬，扣除2.7萬是接種第2劑，故有148萬人至少已打1劑疫苗，以全台約2300萬人口粗估，疫苗涵蓋率約6.4%。

陳時中表示，隨著疫苗涵蓋率愈高，疫情傳播可能性相對低，但目前疫苗數目跟涵蓋率還是不足，希望這2個月能有大量疫苗到貨，可盡快有效率施打。

但陳時中強調，國外疫情爆發時，各方面公衛手段若奏效，能稍微控制疫情，但太快放鬆可能會形成下一波反彈，還是要非常謹慎。

國外疫苗陸續抵台，外界期盼是否能隨著疫苗施打逐步鬆綁限制，陳時中說，疫苗涵蓋率高，病毒傳播鏈不易形成，但不會因為打疫苗多寡而改變警戒指引方向。

但陳時中提到，疫苗施打愈多，疫苗涵蓋率提高，未來疫情警戒解除，疫情復發可能性就比較低，即便有疫情也不會傳播那麼快，較容易控制，目前疫苗涵蓋率6.4%，盼能趕快提高。

新冠疫苗

延伸閱讀

雙北害全台坐牢？羅智強：雙北這麼慘因「桃園三結疫」

相關新聞

美贈250萬劑莫德納疫苗將抵台 阿中部長機坪親迎

美國贈送250萬劑莫德納疫苗，20日下午4時32分由中華航空公司波音777全貨機運抵桃園機場。中央流行疫情指揮中心指揮官...

75歲長者疫苗預約系統上演穿越劇 北市衛生局緊急修復

台北市政府今下午2時開放75歳以上長者預約接種新冠肺炎疫苗，但系統才上線沒多久，不少民眾就抱怨「預約系統當機」，除了無法...

美援250萬劑莫德納疫苗今到貨 蔡英文下午5時發表談話

美國捐贈我國250萬劑莫德納疫苗，將於今天下午抵達桃園機場，總統府今天表示，蔡英文總統將於下午5時發表相關談話，國人可透...

名嘴爆料權貴接種莫德納疫苗 台大醫院千字反駁

日前名嘴爆料，台大醫院以研究計畫之名讓權貴打莫德納疫苗，且由指揮中心專家小組召集人張上淳之妻、眼科教授胡芳蓉帶領。台大醫...

醫護憂打不到第2劑疫苗 新北市：疫苗都有保留下來

疫苗施打族群不斷增加，施打過第1劑的醫護同仁擔憂疫苗量會出現短缺，沒辦法打到第2劑。新北市衛生局長陳潤秋表示，新北目前醫...

新北首位中年人接種疫苗後死亡 年僅46歲

新北市今日再增4例接種疫苗後死亡個案，其中最年輕46歲，創下新北首例中年死亡案例。衛生局指出，該名死者身患癌症，17日在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。