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高端疫苗腸病毒71型疫苗三期臨床解盲 達統計顯著意義

直播／美贈250萬劑莫德納疫苗抵台了 阿中部長機坪親迎

美援疫苗 饒慶鈴：感謝美日疫苗大軍接力送愛

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴在臉書感謝美日疫苗大軍接力送愛。圖／取自饒慶鈴粉絲頁
台東縣長饒慶鈴在臉書感謝美日疫苗大軍接力送愛。圖／取自饒慶鈴粉絲頁

台東縣長饒慶鈴感謝美日疫苗大軍接力送愛。她在粉絲頁表示，在台灣最需要疫苗的時候，分別提供124萬劑AZ、250萬劑莫德納疫苗。她並強調「台美友好、台日友好、世界共好」。

她表示，有了美國最新一批奧援，相信高風險的75歲以上和原住民65歲以上長者都能有足夠的保護力；台東也不會懈怠，會努力做好防疫及疫苗施打，一起努力讓台灣疫情早日平息。

新冠疫苗 莫德納疫苗 饒慶鈴

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