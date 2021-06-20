美援疫苗 饒慶鈴：感謝美日疫苗大軍接力送愛
台東縣長饒慶鈴感謝美日疫苗大軍接力送愛。她在粉絲頁表示，在台灣最需要疫苗的時候，分別提供124萬劑AZ、250萬劑莫德納疫苗。她並強調「台美友好、台日友好、世界共好」。
她表示，有了美國最新一批奧援，相信高風險的75歲以上和原住民65歲以上長者都能有足夠的保護力；台東也不會懈怠，會努力做好防疫及疫苗施打，一起努力讓台灣疫情早日平息。
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