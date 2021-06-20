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目前抵台疫苗莫德納較AZ多怎打？ 陳時中：將朝兩方向擴大

陳時中：美國政府捐贈250萬劑莫德納新冠疫苗 傍晚抵台

柯文哲籲打疫苗依年紀決定順序 避免特權爭議

中央社 / 台北20日電
台北市長柯文哲。圖／北市府提供
台北市長柯文哲。圖／北市府提供

美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗今天抵台，台北市長柯文哲呼籲中央以最有效率的方式分配疫苗，除了照顧確診者的高風險人員外，直接依年紀決定施打順序，避免造冊衍生特權爭議。

美國捐贈的250萬劑新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）莫德納疫苗即將在下午5時抵台，柯文哲在臉書發文表示，誠摯感謝美國在台灣疫苗短缺的時刻提供協助，這將促成台美間更正向互動，感謝所有為此事而努力的人。

柯文哲說，這250萬劑疫苗可以暫時紓解疫苗荒，希望疫苗抵台後，儘速發放到各個縣市，並儘早讓地方政府知道分配的的劑量及發放時間，地方才能準備。

柯文哲指出，在美國和日本的支援下，台灣高齡長者已經可以優先接種，但疫苗不足仍是事實，衍生分配的問題，因此向中央呼籲，疫苗分配以最有效率的方式來達到同樣甚至更好的結果。

他說，目前中央規範的疫苗施打優先順序，類別順序非常含糊，造成相當多實際執行上的困擾，例如第2類「中央及地方政府防疫人員」，或第7類「國家關鍵設施必要工作人員」，怎麼認定、由誰認定都是問題，結果就是特權疫苗的爭議，挑起對立和紛擾。

柯文哲建議，除了直接照顧確診者的防疫醫院、防疫旅館、防疫計程車等高風險人員，以及邊境管制有關人員外，應直接用年紀來決定施打順序，不要讓大家自行解讀、自由發想，結果疫苗還沒打，台灣社會內部先打成一片。

台北市副市長蔡炳坤表示，造冊的標準衍伸很多爭議，每個人都心知肚明，不見得所有在名冊上的對象都符合中央標準，大家打個疫苗打到彼此不信任，因此為了公平並減少衛生局業務負擔，希望中央能按照年齡決定施打順序。

蔡炳坤說，美國送來的250萬劑疫苗，預期一、兩週後就會發下來，面對即將開始大規模施打，市府已經在針對中央規定的第7類優先接種對象造冊，會根據中央規定以及依北市狀況做最適當的安排。

台北市疫苗造冊因採信任制，日前爆發驗光師公會搶打爭議，還有基層診所協助一般民眾插隊接種疫苗。

新冠疫苗 柯文哲

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