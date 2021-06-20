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疫苗全球使用率出爐！莫德納只排第三 醫指這款最多國使用

聯合新聞網 / 綜合報導
ICU重症醫師陳志金於FB發文分享疫苗全球使用率的報導，根據英國BBC指出，AZ疫苗全球使用率居冠，莫德納疫苗則排名第三。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
ICU重症醫師陳志金於FB發文分享疫苗全球使用率的報導，根據英國BBC指出，AZ疫苗全球使用率居冠，莫德納疫苗則排名第三。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

疫情嚴峻，美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗將於今（20日）抵台，各界無不引頸期盼，期待逐步提高疫苗接種率，全面防堵疫情。近日有ICU重症醫師發文分享全國最多國家使用的疫苗排行榜，其中AZ疫苗居冠，共有130個國家施打。

ICU重症醫師陳志金於FB發文分享英國BBC有關疫苗全球使用率的報導，報導指出AZ疫苗的使用率排名第一，共有130個國家採用；輝瑞BNT則居於第二，共有84個國家施打；第三名則是莫德納，有37個國家使用，接續則是中國國藥與俄羅斯「衛星五號」，使用國家數分別為35與28，第六名則是中國科興 ，共23國施打。

目前國內正全速施打AZ疫苗，期待提高疫苗接種率。美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗也將於今抵台，提高國內疫苗庫存量外，也讓疫苗接種有更多選擇，相當振奮人心。然而，截至20日為止，接種後猝死的個案累積至今已有67件，引起民眾擔憂，指揮中心則表示會繼續釐清死亡原因與疫苗的相關性。

ICU重症醫師陳志金於FB發文分享英國BBC與疫苗全球使用率相關的報導。圖／取自Icu醫生陳志金
ICU重症醫師陳志金於FB發文分享英國BBC與疫苗全球使用率相關的報導。圖／取自Icu醫生陳志金

新冠疫苗 AZ疫苗 莫德納疫苗

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