疫苗來了！美贈台250萬劑莫德納 這網站即時追蹤貨機動向

美國在台協會（AIT）昨（19）日在臉書上表示，美國捐250萬劑莫德納疫苗在今日會飛抵台灣，消息一出讓國人相當開心，期盼這波及時雨能解疫苗荒的燃眉之急，而目前搭載疫苗的華航貨機也正在飛來台灣的空中，預計下午5時左右可抵達，許多網友也從「flightradar24」即時航班路線網關注班機動向。

這班搭載250萬劑莫德納疫苗的是華航CI5169貨機，在台灣時間20日上午6時45分已飛離美國本土，駐美代表蕭美琴稍早在自己臉書上貼出在機場向這班貨機揮手道別的照片，她開心地寫道「美國對台灣人滿滿的關心與支持，起飛了！感謝拜登政府，也謝謝美國人。250萬劑的莫德納疫苗，是美國人加倍的」。

美國送台灣250萬劑疫苗的消息也讓許多國人相當關心，更有人上「flightradar24」即時航班路線網關注班機動向。據此網站估計，原本表訂CI5169貨機在今日17：15飛抵台灣，有可能會提前在16：32抵達。

網友可從「flightradar24」即時航班路線網注意班機動向。 圖／翻攝自「flightradar24」即時航班路線網 網友可從「flightradar24」即時航班路線網注意班機動向。 圖／翻攝自「flightradar24」即時航班路線網

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