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目前抵台疫苗莫德納較AZ多怎打？ 陳時中：將朝兩方向擴大

陳時中：美國政府捐贈250萬劑莫德納新冠疫苗 傍晚抵台

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獨／3+11翻版？決定最新接種序是非正式會議、查無紀錄

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
根據疾管署官網公開的ACIP會議紀錄，今年3月以後就沒有新增任何會議紀錄。圖／擷取自疾管署官網
根據疾管署官網公開的ACIP會議紀錄，今年3月以後就沒有新增任何會議紀錄。圖／擷取自疾管署官網

中央流行疫情指揮中心6月9日發布新聞稿表示，傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)8日召開專家會議，討論調整新冠肺炎疫苗優先接種順序，後來近期疫苗接種順序頻傳灌水爭議，不僅特權事件頻傳，各產業也相繼爭搶納入第七類。

不過根據疾管署官網公開的ACIP會議紀錄，今年3月以後就沒有新增任何會議紀錄。據了解，3月以後ACIP就沒有開過「正式會議」討論接種順序，都是「非正式的小組會議」，沒有公開會議紀錄供外界檢視。

指揮中心新聞稿指出，8日召開的ACIP專家會議決定調整優先接種順序」，將「維持機構及社福照護系統運作」及「75歲以上長者」分別列於第五類及第六類對象，並將「經各主管機關認定之關鍵設施工作人員」、「運輸及倉儲業者」、「高中職以下學校教職員工與校內工作人員」及「幼兒園托育人員及托育機構專業人員」列入第七類「維持國家安全及社會機能正常運作」對象，需報指揮中心同意。

上述決議將眾多軍公教等人員列為第七類，順序比60到74歲長者、19到64歲有罕見疾病或重大傷病高風險群還要前面，卻查無會議紀錄。外部人士批評，指揮中心再次以「沒有會議紀錄的會議」做出重大決策，迴避外界檢視，簡直是「3+11翻版」。

中央研究院民族學研究所研究員劉紹華也特別投書媒體，直指台灣目前的政策不同於歐美作法及WHO指引，具有「優先順位與政府關連性高」以及「政策制定時所保留的龐大模糊空間」，死亡比例高64到70歲竟不在較優先順位，呼籲指揮中心慎重說明關於第七類的訂定原則，以昭公信。

對此，ACIP召集人李秉穎表示，沒有公佈在ACIP的會議紀錄的部分，是由「新冠肺炎疫苗小組」去討論的，也都有做成會議紀錄，沒什麼不可以公布的，這部分由指揮中心決定。

新冠疫苗

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