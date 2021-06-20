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「張惠妹打好疫苗了！」眾人轉頭見真相笑翻

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦表示，桃園高齡接種計畫第一輪已完成，79歲以上的高齡長者人數共計7萬3607人，已施打4萬9179人，總接種率達67%。圖／桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦表示，桃園高齡接種計畫第一輪已完成，79歲以上的高齡長者人數共計7萬3607人，已施打4萬9179人，總接種率達67%。圖／桃園市政府提供

桃園楊梅一名80歲的老奶奶日前在兒子接送下到接種站施打疫苗，從評估、問診、施打到休息等待只花了15分鐘，速度快到老奶奶的兒子都還沒停好車。老婦想不起兒子手機號碼，嚷嚷要求員警廣播「張惠妹打好疫苗了，可以來接！」眾人聽見廣播，紛紛轉頭尋找「張惠妹」的身影，後來才發現原來是老奶奶與搖滾天后同名同姓，不禁哄堂大笑。員警後續查詢到老婦家人的聯繫方式，並順利讓老奶奶搭上返家專車。

全台開放年長者施打疫苗，考量長輩不耐久候、行動不便，楊梅警分局效仿國外「疫苗得來速」概念，規畫交通動線、QR Code及製發號碼牌，減少年長者等待時間及步行距離，長者一下車就有志工攙扶，接送進入接種站施打疫苗，讓長輩直呼貼心。

市長鄭文燦表示，桃園高齡接種計畫第一輪已完成，79歲以上的高齡長者人數共計7萬3607人，已施打4萬9179人，總接種率達67%；未來欲接種的75至78歲長者，市府將推動「雙軌制」，以2個年齡層為1組，陸續施打77至78歲、75至76歲族群，市府也會微調社區接種站數量，安排7點30分至11點30分的接種時段，並規畫開放合約醫療院所讓市民就近施打。

桃園楊梅80歲老奶奶和歌手張惠妹同名同姓，廣播時引發眾人注目。記者朱冠諭／翻攝
桃園楊梅80歲老奶奶和歌手張惠妹同名同姓，廣播時引發眾人注目。記者朱冠諭／翻攝

新冠疫苗

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