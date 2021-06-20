洗腎婦人打疫苗後腦血栓腐爛 兒痛曝現況：在等媽走掉

台中市自15日開放85歲以上長輩接種AZ疫苗，至今累計共11人過世，除一例判定死因與接種疫苗無關外，其餘10例已通報中央調查關聯性。台中市一位市民今把洗腎母親接種後發生的反應PO上「爆料公社(官方粉專專屬)」，表示「目前狀況就只是在等媽媽走掉，讓她解脫不再有病痛 ⋯ 」聞之令人同情。

這位市民說，他媽媽是個洗腎患者，因應政府德政，優先且必須施打AZ疫苗，「但也確是死亡的開始」。

他的母親16日施打AZ疫苗第一劑。起初只是些許副作用，頭暈、全身無力，隔了兩天再度洗腎時血管卻堵住無法進行洗腎，於是醫院安排手術。但手術中她母親昏迷了，醫生當下緊急進行插管急救，暫時保了一命，事後立即進行電腦斷層，醫生說是腦部血管血栓。

因為當下只是進行緊急插管手術保住一命，而血栓問題依舊存在，之後便又進行了第二次手術打通腦部血管，術後便在加護病房進行觀察。接著又因再一次病危，需要立即手術否則會有生命危險，但這次更嚴重了，因為在第二次疏通腦部血管手術後導致3/2腦部內出血甚至腐爛，需要打開頭蓋骨挖掉一部分，也不能全挖，全挖就沒有腦了。

當醫師解釋完目前狀況以及該怎麼處理後，問家屬意見時，這位市民「決定放棄再次手術也簽了放棄急救書 ⋯⋯⋯ 這需要多大勇氣？心，很痛！！！！！

但！與其救活後依然腦中風甚至成了植物人，倒不如讓她現在這樣昏迷無意識的離開；或許對媽媽才是最好的，也是最後我能替她做的了」。

他不解，其母本來一切都正常在洗腎，雖然偶爾也發生過洗腎血管堵塞，但是在進行疏通洗腎血管手術時也都沒事，為什麼打完AZ疫苗後會造成血栓？而且還栓在腦部，導致目前是等死狀態。且「至今此時，完完全全沒有接獲半通關心以及慰問電話，甚至連後續該怎麼辦也很迷惘」。

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