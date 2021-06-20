部落醫師關懷 耆老寧打疫苗也不願染疫分隔離世

打疫苗後猝死頻傳，桃園市復興區衛生所主任林德文用疫情實例與有溫度的關懷說服長者，原民部落耆老反饋，寧可接種疫苗後走了，也不願染疫與家人分隔孤單離世，讓他深深感動。

長期守護原民部落健康的林德文向中央社記者形容，民眾疫苗接種意願就像雲霄飛車，一開始乏人問津，之後新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情席捲，民眾恐慌搶打。

然而，隨著長者大規模接種啟動，各地猝死事件頻傳，外界放大檢視解讀，近期長者接種意願明顯受影響，施打人數不如預期。

林德文提到，在15日疫苗開打首日，復興區衛生所9個接種站施打率幾乎100%，但之後受猝死事件影響，19日上午施打率就降至60%到70%，不少人預約卻沒來。

即便有專家與統計數據解釋，猝死與疫苗接種並沒有直接因果關係，但林德文觀察，冷冰冰的數字對民眾而言，很難有切身感受。他選擇用疫情實際案例，以及更有溫度的關懷溝通，來說服長者。

原住民相當重視家庭，林德文在溝通時，除了告知不打疫苗的風險外，更會援引近日花蓮原住民部落家庭聚會，造成群聚染疫的例子，讓長者了解染疫必須與家人分離。

貼近部落的說明方式，部落耆老能夠理解也展現智慧，表示「寧可接種疫苗就這樣走了，也不要得病之後與家人分隔離開」，讓林德文也深受感動。

雖然疫苗接種人數減少，但林德文把握機會，更加留心長者的健康狀況，讀取健保卡雲端資料檢視用藥與治療狀況，仔細解答長者所有疑問與擔心。

林德文舉例，日前一名80多歲的老奶奶打完疫苗，直呼感覺麻麻的，但血壓血氧卻一切正常，談話也很順暢，但他不急著打發，反而請奶奶裝上氧氣鼻導管休息，之後在旁觀察，最後反而是奶奶自己吵著要回家。

「長輩需要的是有溫度的關懷。」林德文說，長輩憂心的不僅是疫情與疫苗，對於自身病痛不了解，更加深了恐慌，要讓民眾安心接種，需要時間耐心溝通。

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