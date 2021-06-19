美贈台250萬疫苗明抵台 陳時中一句話感謝「真朋友」

美方原定贈與台灣的75萬劑莫德納疫苗，晚間經外交部及美國在台協會證實將加碼至250萬劑，並於隔日傍晚運抵桃園機場，更是國內有史以來受獲最大批COVID-19疫苗捐贈案，也是單次最大批運抵的疫苗量。對此中央疫情指揮中心指揮官、衛福部部長陳時中晚間表示，沿用美國在台協會處長酈英傑所述，「真朋友、真性情，我們這次真的有感受到了。」

有關美方證實捐贈台灣的新冠肺炎疫苗已起運事，外交部說明，美國政府於美東時間上午宣布捐贈台灣250萬劑對抗新冠肺炎。我國駐美代表蕭美琴大使於同日在田納西州曼菲斯（Memphis）機場代表我國政府接收這批由莫徳納（Moderna）公司生產的疫苗，並立即由中華航空公司專機運送回國，預計將於台北時間本月20日傍晚抵達台灣桃園國際機場。

該消息傳出後，陳時中一直至晚間十時才回應，對於美國美國以實際行動協助我國政府與全民對抗疫情，更簡短以一句話回應，強調沿用美果在台協會處長酈英傑所說的一句話，「真朋友、真性情，我們這次真的有感受到了。」電話中語氣較為放鬆和緩。

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