聽新聞
test
0:00 / 0:00
美贈台250萬疫苗明抵台 陳時中一句話感謝「真朋友」
美方原定贈與台灣的75萬劑莫德納疫苗，晚間經外交部及美國在台協會證實將加碼至250萬劑，並於隔日傍晚運抵桃園機場，更是國內有史以來受獲最大批COVID-19疫苗捐贈案，也是單次最大批運抵的疫苗量。對此中央疫情指揮中心指揮官、衛福部部長陳時中晚間表示，沿用美國在台協會處長酈英傑所述，「真朋友、真性情，我們這次真的有感受到了。」
有關美方證實捐贈台灣的新冠肺炎疫苗已起運事，外交部說明，美國政府於美東時間上午宣布捐贈台灣250萬劑對抗新冠肺炎。我國駐美代表蕭美琴大使於同日在田納西州曼菲斯（Memphis）機場代表我國政府接收這批由莫徳納（Moderna）公司生產的疫苗，並立即由中華航空公司專機運送回國，預計將於台北時間本月20日傍晚抵達台灣桃園國際機場。
該消息傳出後，陳時中一直至晚間十時才回應，對於美國美國以實際行動協助我國政府與全民對抗疫情，更簡短以一句話回應，強調沿用美果在台協會處長酈英傑所說的一句話，「真朋友、真性情，我們這次真的有感受到了。」電話中語氣較為放鬆和緩。
疫情快報
▪【疫情專題】本土確診新增127人 死亡個案增20例
▪【整理包】75歲以上怎麼預約打疫苗？各縣市規定與辦法一次看
▪【今日疫情懶人卡】三峽恩主公急診護理師PCR陰轉陽 中和環球員工確診
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言