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美贈250萬劑疫苗 外交部：展現對台堅定支持與高度重視

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部發言人歐江安。 本報資料照片
外交部發言人歐江安。 本報資料照片

外交部今天表示，美國政府19日上午宣布捐贈台灣250萬劑疫苗，駐美代表蕭美琴將於在田納西州曼菲斯（Memphis）機場代表我國接收，並立刻由中華航空公司專機運回台灣，預計明天傍晚抵達桃園國際機場。

外交部表示，誠摯感謝美國政府捐贈疫苗給台灣，並將原來於本月6日宣布捐贈給台灣的75萬劑疫苗數量，大幅增加至250萬劑，以實際行動協助我國政府與全民對抗疫情，也展現美國對台灣的堅定支持與高度重視。

新冠疫苗 外交部

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