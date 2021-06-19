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250萬劑莫德納疫苗明抵台！ AIT：展現美國對台灣的承諾

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為準媽咪請命 金門建請中央將孕婦優先施打莫德納對象

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯今天傍晚在臉書表示，為懷孕的媽咪請命，希望中央放寬限制，讓地區孕婦都能優先施打莫德納疫苗。記者蔡家蓁／翻攝臉書
金門縣長楊鎮浯今天傍晚在臉書表示，為懷孕的媽咪請命，希望中央放寬限制，讓地區孕婦都能優先施打莫德納疫苗。記者蔡家蓁／翻攝臉書

中央訂購的第二批24萬劑莫德納疫苗已抵達台灣，目前中央僅開放1至3類公費對象接種莫德納疫苗，金門縣長楊鎮浯今天傍晚也在臉書表示，要為懷孕的媽咪請命，希望中央放寬限制，讓地區孕婦都能優先施打莫德納疫苗。

中央訂購的第二批24萬劑莫德納疫苗昨已抵達台灣，加上美國先前承諾捐贈75萬劑莫德納疫苗，以及中央所訂購的第三批41萬莫德納疫苗，據傳都將於近日分批抵台。金門縣副縣長黃怡凱昨日上午已利用中央疫情指揮中心全國防疫視訊會議發言的機會，率先提出讓孕婦都能優先施打莫德納疫苗的建議，獲得不少其他縣市共鳴。

楊鎮浯在傍晚也透過臉書表示，要為孕婦請命，他也提及，依照英國及德國新冠疫苗注射建議，孕婦應以mRNA疫苗為主。基於考量母胎安全，因此建議中央，如果在mRNA疫苗-莫德納足夠的前提下，應考量將孕婦納入此類疫苗的優先施打對象。

楊鎮浯也說，已要求相關單位著手進行造冊作業，若中央同意即可開打，將由金門醫院預約施打。

金門縣長楊鎮浯今天傍晚為懷孕的媽咪請命，希望中央放寬限制，讓地區孕婦都能優先施打莫德納疫苗。記者蔡家蓁／翻攝臉書
金門縣長楊鎮浯今天傍晚為懷孕的媽咪請命，希望中央放寬限制，讓地區孕婦都能優先施打莫德納疫苗。記者蔡家蓁／翻攝臉書

新冠疫苗 金門 孕婦

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