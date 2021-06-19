3Q哥爆海線爆300劑疫苗「丟掉」？台中：400劑原封繳回

立委陳柏惟今天下午在臉書發文爆料「台中海線傳出報八百打五百其他疫苗丟掉的情況」，網友紛紛質疑「每劑疫苗得來不易，怎麼可以浪費？」。對此，台中市衛生局長曾梓展今天下午三時的防疫記者會說明，經衛生局查證，海線賴醫師協助快打站施打疫苗，當初市府造冊800人，實際來近400人，剩下400劑是原封不動拿回衛生所，絕對沒有丟掉。

曾梓展解釋，所謂「丟掉」是指一瓶疫苗約可打10人（10劑），約可保存六小時，若現場只打了7人，實在找不到1至6類人員可打，剩下的一點就可能丟掉。

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