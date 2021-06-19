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跟進台中 雲林縣將鄰長列入疫苗優先施打對象

中央社 / 雲林縣19日電

台中市開放為鄰長施打新冠肺炎疫苗，雲林縣今天跟進；縣長張麗善表示，全縣20鄉鎮市村里長已完成施打疫苗，6497位鄰長將納入下一波接種名單，待疫苗撥補後，即進行接種。

台中市長盧秀燕18日宣布，開放為全市1萬3000名鄰長施打疫苗，雲林縣今天也跟進。

張麗善表示，雲林縣20鄉鎮市共392名村里長已施打新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫苗，6497名鄰長，已規畫納入下一波接種，降低鄰長在基層奔走時感染風險與心中壓力。

張麗善表示，縣內284位殯葬從業人員，為亡者服務必須承擔潛在染疫風險，也列入下一波施打名單。縣府正進行鄰長及殯葬從業者名單造冊，完成後再上傳中央，待下波疫苗撥補後，即進行接種。

另外，張麗善說，雲林縣21日將開放80歲以上長者施打疫苗，長輩們不必申請預約，只要依照通知時間到指定快打站即可接種。

新冠疫苗

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