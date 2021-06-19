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6月23日開放打第2劑AZ疫苗 陳時中：量夠我也會打

中央社 / 台北19日電
陳時中。圖／取自直播畫面
陳時中。圖／取自直播畫面

指揮中心指揮官陳時中今天宣布，5月9日前曾接種第1劑AZ疫苗的民眾，無論是公費或自費，都可於6月23日起接種第2劑AZ疫苗，若疫苗數量夠，他也會去接種第2劑AZ疫苗。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，疫苗接種速度加快，截至6月18日，已有2.7萬人完整接種2劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，6月23日起將陸續配發AZ疫苗到地方政府衛生局，提供5月9日前曾接種第1劑AZ疫苗的民眾接種第2劑，無論先前是自費或公費接種均適用，預估約6.7萬人可接種。

陳時中指出，根據世界衛生組織（WHO）與醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）等國外臨床試驗資料分析顯示，完整接種2劑AZ疫苗可預防6成以上有症狀感染的風險，當接種間隔12週以上且完成2劑接種，保護力可達81%。

陳時中說，正因如此，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家建議2劑AZ疫苗接種間隔至少8週，而間隔10至12週再接種第2劑疫苗的效益更佳，因此呼籲民眾可於第1劑接種後10到12週再打第2劑。

陳時中曾於3月22日率先接種第1劑AZ疫苗，是否將於近期接種第2劑也引發關注。陳時中說，如果疫苗數量夠，他也會去打第2劑，才不會讓第1劑疫苗浪費掉。

陳時中提醒，為確保疫苗接種安全，建議先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的民眾，於接種後請在接種處或附近留觀至少30分鐘，一般民眾則建議至少留觀15分鐘，並自我密切觀察15分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應。

新冠疫苗 陳時中

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