南投縣AZ疫苗注射再傳2死 部分接種站施打率僅2成多

南投縣老人施打AZ疫苗，今天再傳兩件疑似不良反應死亡。國姓鄉84歲老婦人16日施打疫苗後，昨天晚間死亡；另名老人也是16日施打疫苗後後疑似心肌梗塞，雖然緊急裝設支架，但延至今天中午不治，南投縣衛生局表示，注射疫苗後確實出現不良反應，但詳細死因仍需進一步調查。

南投縣昨天傳出第一例新冠肺炎疫苗不良反應死亡事件，死者是75歲男性住在安養機構，15日接受過AZ疫苗，回護理之家臥床均無異樣，但昨天凌晨被看護發現時已經死亡。

國姓鄉84歲老婦則是洗腎病患，16日施打疫苗，昨天晚間被發現死亡，警方已經通報南投地檢署相驗。另名死亡案例也是16日施打疫苗，當晚不舒服，送往台中中山醫學大學附設醫院急救，經診斷為心肌梗塞，緊急安裝心導管支架，但仍在今天中午宣告不治。

南投縣衛生局表示，這兩件疑似與注射疫苗不良反應有關，但確切死因仍待進一步調查。而接連發生老人注射AZ疫苗後死亡案例，也影響老人接種疫苗意願，今天上午部分疫苗注射站，施打率只有二成多。衛生局表示，已安排注射疫苗長輩「一站到底」服務，由工作人員移動，確保老人家注射疫苗前後都能得到最好的休息、評估和觀察，讓疫苗不良反應降到最低。 南投縣今天再傳兩件疑似注射疫苗死亡案例，影響老人接種疫苗意願。圖／南投縣政府提供

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