快訊

致電北市衛生局替禾馨要疫苗？ 高嘉瑜還原過程

熱騰騰！居家快篩指引出爐 最快下周超商也買得到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投縣AZ疫苗注射再傳2死 部分接種站施打率僅2成多

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣今天再傳兩件疑似注射疫苗死亡案例，影響老人接種疫苗意願。圖／南投縣政府提供
南投縣今天再傳兩件疑似注射疫苗死亡案例，影響老人接種疫苗意願。圖／南投縣政府提供

南投縣老人施打AZ疫苗，今天再傳兩件疑似不良反應死亡。國姓鄉84歲老婦人16日施打疫苗後，昨天晚間死亡；另名老人也是16日施打疫苗後後疑似心肌梗塞，雖然緊急裝設支架，但延至今天中午不治，南投縣衛生局表示，注射疫苗後確實出現不良反應，但詳細死因仍需進一步調查。

南投縣昨天傳出第一例新冠肺炎疫苗不良反應死亡事件，死者是75歲男性住在安養機構，15日接受過AZ疫苗，回護理之家臥床均無異樣，但昨天凌晨被看護發現時已經死亡。

國姓鄉84歲老婦則是洗腎病患，16日施打疫苗，昨天晚間被發現死亡，警方已經通報南投地檢署相驗。另名死亡案例也是16日施打疫苗，當晚不舒服，送往台中中山醫學大學附設醫院急救，經診斷為心肌梗塞，緊急安裝心導管支架，但仍在今天中午宣告不治。

南投縣衛生局表示，這兩件疑似與注射疫苗不良反應有關，但確切死因仍待進一步調查。而接連發生老人注射AZ疫苗後死亡案例，也影響老人接種疫苗意願，今天上午部分疫苗注射站，施打率只有二成多。衛生局表示，已安排注射疫苗長輩「一站到底」服務，由工作人員移動，確保老人家注射疫苗前後都能得到最好的休息、評估和觀察，讓疫苗不良反應降到最低。

南投縣今天再傳兩件疑似注射疫苗死亡案例，影響老人接種疫苗意願。圖／南投縣政府提供
南投縣今天再傳兩件疑似注射疫苗死亡案例，影響老人接種疫苗意願。圖／南投縣政府提供

新冠疫苗 AZ疫苗

延伸閱讀

澎湖二、三級離島疫苗施打 與時間賽跑

台南86歲多重慢性病婦人打完疫苗猝死 醫院認定病死

南投規劃每小時打百人疫苗 疑不良反應影響報到

接種中國國產疫苗仍確診 學者：突破性感染

相關新聞

好心肝偷打疫苗調查結果 局長、科長等4人有行政違失

好心肝診偷打疫苗風波，台北市柯文哲下午針對好心肝診所疫苗接種事件調查結果舉行記者會，據政風處調查結果，衛生局黃局長、疾管...

6月23日開放打第2劑AZ疫苗 陳時中：量夠我也會打

指揮中心指揮官陳時中今天宣布，5月9日前曾接種第1劑AZ疫苗的民眾，無論是公費或自費，都可於6月23日起接種第2劑AZ疫...

南投縣AZ疫苗注射再傳2死 部分接種站施打率僅2成多

南投縣老人施打AZ疫苗，今天再傳兩件疑似不良反應死亡。國姓鄉84歲老婦人16日施打疫苗後，昨天晚間死亡；另名老人也是16...

台中打完疫苗死亡今增4死累積11死！42歲男打完3天猝死

全台自6月15日起，開放85歲以上長輩接種AZ疫苗，各地陸續出現長輩接種後不適情形。台中市衛生局長曾梓展說，今天台中再增...

與郭台銘商討採購疫苗臉色凝重？陳時中：我撲克臉

企業為疫苗奔波，蔡英文總統昨在總統府內會見台積電董事長劉德音、鴻海集團創辦人郭台銘，就授權台積電及鴻海永齡基金會購買原廠...

陳時中說「鄰長要造冊」盧秀燕二度鞠躬：我決策我負責

台中市長盧秀燕昨天開六都第一槍，宣布全市1.3萬名鄰長明起也能一起接種疫苗，但昨夜遭中央發文「打槍」。衛福部中區管制中心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。