傳再有莫德納疫苗接連抵台 陳時中：暫無法證實

有媒體報導指出，將有莫德納疫苗在明天接連抵台，分別為台灣自行購買的41萬劑及美國捐贈的75萬劑。指揮中心指揮官陳時中今天在記者會中表示，目前還無法證實這情況。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，疫苗需求大增。

台灣直接購買的505萬劑莫德納疫苗，首批15萬劑於5月28日抵台，第2批24萬劑於6月18日到貨，有媒體報導指出，自行購買的41萬劑與美國捐贈的75萬劑莫德納疫苗也將於明天接連抵台。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，目前還無法證實這情況，疫苗進貨狀況還是會等到完全確定再向外界報告，只要疫苗量足夠，就會儘早往下開放。

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