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直播／好心肝診偷打疫苗風波 柯文哲宣布調查結果和懲處

接種AZ後死亡增24例通報 全台累計49例

5/9前曾打第一劑AZ疫苗者 即起開放打第2劑

中央社 / 台北19日電

指揮中心指揮官陳時中今天宣布，6月23日起陸續發放AZ疫苗，因此5月9日前曾接種第一劑AZ疫苗的民眾，即日起開放接種第2劑，以確保民眾完整接種，獲得保護力。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，疫苗正陸續到貨。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中指出，指揮中心將於6月23日起陸續發放AZ疫苗，提供先前已接種第一劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗的民眾完成第2劑接種。

陳時中說，截至6月18日，全台已有2.7萬人完成2劑AZ疫苗接種，因應AZ疫苗23日起將擴大配送，即日起開放4月12日至5月9日期間曾接種第一劑AZ疫苗的6.7萬人接種第2劑AZ疫苗，未來也將視整體視疫情、疫苗狀況等，儘速擴大配送。

新冠疫苗

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