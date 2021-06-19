5/9前曾打第一劑AZ疫苗者 即起開放打第2劑
指揮中心指揮官陳時中今天宣布，6月23日起陸續發放AZ疫苗，因此5月9日前曾接種第一劑AZ疫苗的民眾，即日起開放接種第2劑，以確保民眾完整接種，獲得保護力。
國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，疫苗正陸續到貨。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中指出，指揮中心將於6月23日起陸續發放AZ疫苗，提供先前已接種第一劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗的民眾完成第2劑接種。
陳時中說，截至6月18日，全台已有2.7萬人完成2劑AZ疫苗接種，因應AZ疫苗23日起將擴大配送，即日起開放4月12日至5月9日期間曾接種第一劑AZ疫苗的6.7萬人接種第2劑AZ疫苗，未來也將視整體視疫情、疫苗狀況等，儘速擴大配送。
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