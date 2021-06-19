長輩報到接種明顯減少有人想打莫德納 竹市府呼籲：來了就打

新一批AZ疫苗開放高齡長者開打，由於各地陸續傳出有長輩接種後猝死案件，不少還未施打疫苗的長者持觀望態度，新竹市的疫苗接種站昨天開始明顯人潮減少，排班計程車司機也有感「搭車的人變少了」。市府今天表示，「病毒不會等你打完疫苗才來」，持續呼籲符合資格者「快點來打，來了就打」，盡快接種才能增進群體免疫。

據統計，全台累計施打AZ疫苗後死亡案例43人，也讓不少長輩及其家人對接種疫苗趨於保守，也有長輩擔心地向里長詢問，「可否改打莫德納疫苗」，希望能多種選擇。

新竹市昨天持續替高齡長輩接種，也安排了未設籍的80歲以上長輩到各接種站施打，不過，昨天下午的接種人流明顯不如前幾天熱絡，似乎是受到各地猝死新聞影響。

竹市府指出，仍呼籲大家「來了就打！」因為病毒不會等你打完疫苗才來，下一批疫苗還不知道何時來，符合資格者最好還是盡快接種，群體免疫力才能逐漸上升，至於莫德納疫苗抵台該如何分配，仍得視中央規畫與安排，仍建議長輩應能打就來打。

市府也提到，最新一批獲配的AZ疫苗5900劑，持續安排符合資格的高齡長輩與一到三類非醫事人員接種，預估今天就會施打完畢，若符合資格長輩錯過先前的預約時段，請保留通知書並詢問所在的區公所，依舊可以安排在開站時間來接種。

商品推薦