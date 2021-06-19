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郭董回來了！從媽祖托夢到為疫苗失眠⋯創高聲量超車蔡英文

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蔡英文總統（右一）昨日下午會見台積電董事長劉德音（左一）、鴻海集團創辦人郭台銘（左二）。 總統府／提供
蔡英文總統（右一）昨日下午會見台積電董事長劉德音（左一）、鴻海集團創辦人郭台銘（左二）。 總統府／提供

image source :FB/郭台銘

文／羅文芳

郭台銘要復出了嗎？從《KEYPO大數據關鍵引擎》分析郭台銘近年聲量，曾在2020總統大選前，因「媽祖托夢」要他參選的郭台銘，在2019年4月17日創下高峰聲量175,872筆，以商人之姿與其他政治人物較勁，在政見會上霸氣豪喊「我就是中華民國最強外掛」。

接著劇情急轉，郭董先是在2019年9月17日退出國民黨，炸出166,246聲量，3天後又並宣布「不選」，引起142,531筆討論，之後就鮮少出現在媒體面前，不過近來為疫情憂心的郭台銘，先是要幫忙政府買疫苗又發文希望會面蔡英文，讓他聲量急起直追。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢（分析區間： 2019/04/01-2021/06/18 17:00）

為疫苗請命！郭台銘發文「失眠」要見蔡英文拉出高聲量

時間拉到近一個月，郭台銘看見台灣疫情爆發後，出現「疫苗荒」討論，多次透過永齡基金會身份，表示有意願捐贈BNT疫苗，6月1日透過妻子曾馨瑩等人到食藥署送件後，衝出近期聲量高峰87,123筆，超越常向政府喊話要疫苗的台北市長柯文哲。

但因為原廠授權書等因素未獲正式回應，郭董多次透過臉書發文更新進度，但仍未有重大進展，他18日一大早再次以「向蔡總統報告」為題提及自己「每日憂慮，夜不成眠」希望能會見總統加速採購速度，更保證合約「不會有中國台灣」截至下午五點已有89,421筆網路討論度，超越蔡英文，對此行政院則快速回應，當日下午就安排會面，表示將授權永齡基金會代表政府，洽談購買BNT疫苗，使郭董貼文下有許多留言支持、粉絲回流，有望重現當年關注度。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢（分析區間：2021/05/20 - 2021/06/18  17:00）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2019年4月1日至2021年6月18日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『郭台銘、柯文哲、蔡英文』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。


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