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打疫苗後猝逝逾30例！ 醫分析數據揭「是巧合」：但很難接受

聯合新聞網 / 綜合報導
雲林縣長張麗善到崙背鄉慰問打疫苗過後不幸死亡的86歲阿公的家屬。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善到崙背鄉慰問打疫苗過後不幸死亡的86歲阿公的家屬。記者蔡維斌／攝影

國內加速疫苗接種，各縣市近日陸續開放長者預約施打，不過截至18日，已有逾30例打疫苗後死亡的案例，引發國人關注。對此，重症科醫師陳志金表示，其實從醫學和機率的觀點來看，絕大多數打疫苗後死亡的例子，都只是「巧合」而已，只不過民眾恐怕很難接受這樣的說法。

陳志金在臉書發文表示，這幾日隨著長輩打疫苗後死亡的案例傳出，連帶影響疫苗的打氣，但從醫學和機率的角度來看，接種疫苗和死亡，雖然屬於時序上的「接近」，但並不能直接確立兩者間有「因果關係」，確切原因還需從死亡案例的病史和病例一一釐清。

陳志金進一步指出，以前幾天的數字為例，17萬的75歲以上長者，打疫苗後有11人死亡，雖然數字看起來確實嚇人，但其實根據內政部戶政司2020年的統計，在沒有施打疫苗的情況下，75歲以上的長者，原先每天就平均有260人死亡。

陳志金也試算，若75歲以上的人口有144萬，其中占12％的17萬人，若在同一天出來打疫苗，此時，打完疫苗又「剛好」在當天死亡的人數是31人；而若這17萬人，分散在不同的三天打疫苗，那麼打完疫苗又「剛好」在三天內死亡的人數，應會是「第一天10人，第二天20人，第三天30人」，加總為60人，而目前的狀況，並沒有比這個數字還高。

因此，陳志金說明，目前看來，大多打完疫苗後不久便死亡的長者，基本上都只是所謂的「巧合」，但一般民眾卻很難接受這種「巧合」的說法，然而其實上了年紀，很多老人家確實都是「前一刻還好好的」，下一秒便說走就走。

陳志金文末再次強調，打了疫苗後的死亡，絕大多數都是巧合，在通報疾管署後，也會仔細釐清真實狀況，因此若長輩接種疫苗後，萬一真的在幾天內就往生了，他希望大家要「放過自己」，不必過度自責和內疚，因為死亡往往並不是純粹因為「你決定要讓長輩去打疫苗」。

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