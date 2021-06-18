說明總統會見郭台銘、劉德音！總統府臉書竟斷訊 網：很掉漆

行政院今午宣布，將正式授權台積電及永齡基金會代表政府直接與疫苗原廠洽購，蔡英文總統下午也與台積電董事長劉德音、鴻海創辦人郭台銘會談。對此，總統府發言人張惇涵晚間6時許，透過臉書直播說明相關事宜，不過過程中一度斷訊，停止長達近8分鐘後才恢復，引發網友批評。

行政院今（18）日中午召開記者會表示，目前台積電和永齡基金會，都提出有意捐贈500萬劑的疫苗供國人施打，政院經過討論後，決定正式發函授權，讓兩個單位都能直接與疫苗原廠或代理商洽談採購事宜；而蔡英文下午4點時，也親自與劉德音和郭台銘會面商討。

隨後，總統府發言人張惇涵透過臉書直播表示，總統會見劉德音、郭台銘，三人針對疫苗採購交換完整意見，而總統有四點指示對外說明，包含一、感謝劉德音與郭台銘的樂心義舉；二、行政院相關部門將密集協助兩間企業，於最短時間內完成授權；三、會中三人有高度共識，都希望疫苗抵達時間越快越好，且需原廠直送；四、未來政府仍會積極與藥廠商議，持續進行採購計畫。

不過，直播開始進行到3分鐘左右時，疑似因網路訊號不穩定而斷線，斷訊約8分鐘後，才重新恢復直播，張惇涵為此致歉，但還是引起許多網友不滿，直呼「這叫總統府記者會，狂斷呀」、「訊號也太不穩」、「一直斷到底是怎樣」、「有點掉漆喔」、「堂堂總統府⋯」、「一大半的內容都沒有聽到」、「總統府還網路這麼爛」。

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