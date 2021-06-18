頻傳打疫苗後猝逝案例！ 醫曝「這2類人」不該打：身體難負荷

本土新冠疫情嚴峻，國內各縣市都加速長者的疫苗施打，但近日卻頻傳有高齡長輩施打疫苗後猝逝，引發關注。對此，腎臟科醫師江守山表示，打疫苗其實是在人體內展開一場「免疫戰爭」，並點名「兩大種類」的人並不適合施打，以免身體無法負荷。

針對近日出現數起施打疫苗後過世的案例，江守山在臉書發文表示，有兩類型的人並不適合接種疫苗。他指出，第一類為「慢性病沒有得到控制」的病患，例如血糖達到400以上的人，接種疫苗後出狀況的機率就會高出許多。

第二類則是「正處疾病的急性期」的病患，舉例來說，包含得到重度感冒、近期有腹瀉狀況或是發燒中的民眾，都不適合在這個階段施打。他也補充，如果是尿毒症、心臟瓣膜疾病、慢性肝炎、化療後的癌症等「穩定的慢性疾病」，則較無需顧慮，可以諮詢醫師確認後安排接種。

江守山強調，打疫苗就像是在人體內掀起一場小型的免疫戰爭，如果身體原先就因長期的生病而沒有受到良好的控制，自然就難以承受疫苗可能帶來的副作用，就如同一個已經滿目蒼夷的國家，即使是再微小的戰爭，也絕對禁不起打仗。

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