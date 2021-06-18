快訊

買進會變成「dead money」 大摩開台積電降評第一槍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

頻傳打疫苗後猝逝案例！ 醫曝「這2類人」不該打：身體難負荷

聯合新聞網 / 綜合報導
各縣市都在加緊進行高齡長者接種疫苗。示意圖。聯合報系資料照
各縣市都在加緊進行高齡長者接種疫苗。示意圖。聯合報系資料照

本土新冠疫情嚴峻，國內各縣市都加速長者的疫苗施打，但近日卻頻傳有高齡長輩施打疫苗後猝逝，引發關注。對此，腎臟科醫師江守山表示，打疫苗其實是在人體內展開一場「免疫戰爭」，並點名「兩大種類」的人並不適合施打，以免身體無法負荷。

針對近日出現數起施打疫苗後過世的案例，江守山在臉書發文表示，有兩類型的人並不適合接種疫苗。他指出，第一類為「慢性病沒有得到控制」的病患，例如血糖達到400以上的人，接種疫苗後出狀況的機率就會高出許多。

第二類則是「正處疾病的急性期」的病患，舉例來說，包含得到重度感冒、近期有腹瀉狀況或是發燒中的民眾，都不適合在這個階段施打。他也補充，如果是尿毒症、心臟瓣膜疾病、慢性肝炎、化療後的癌症等「穩定的慢性疾病」，則較無需顧慮，可以諮詢醫師確認後安排接種。

江守山強調，打疫苗就像是在人體內掀起一場小型的免疫戰爭，如果身體原先就因長期的生病而沒有受到良好的控制，自然就難以承受疫苗可能帶來的副作用，就如同一個已經滿目蒼夷的國家，即使是再微小的戰爭，也絕對禁不起打仗。

新冠疫苗

延伸閱讀

疫苗接種近7成！他大讚這縣市「防疫典範」 引網友爭鋒相對

台灣目前有多少疫苗？ 各廠牌採購、捐贈進度表一次看懂

終於等到正式授權！他讚「郭董8聲明」太強 網：商場老手出招

日本疫苗詐騙頻傳 稱付錢就能買「接種券」專挑老年人行騙

相關新聞

影／蔡英文會郭台銘、劉德音 有共識疫苗「原廠製造、直送台灣」

行政院今天宣布，將授權永齡基金會、台積電兩家民間企業，代表政府向德國BNT原廠洽談疫苗採購。蔡英文總統也在今天下午接見台...

郭台銘能否和上海復星買BNT？ 總統府：豁免權只給原廠

行政院今天宣布，將授權永齡基金會、台積電兩家民間企業，代表政府向德國BNT原廠洽談疫苗採購。蔡英文總統也在今天下午會見台...

買疫苗最大障礙為何？府：要三方齊出動 答案不言可喻

行政院今天宣布，將授權永齡基金會、台積電兩家民間企業，代表政府向德國BNT原廠洽談疫苗採購。蔡英文總統也在今天下午接見台...

打疫苗後猝逝逾30例！ 醫分析數據揭「是巧合」：但很難接受

國內加速疫苗接種，各縣市近日陸續開放長者預約施打，不過截至18日，已有逾30例打疫苗後死亡的案例，引發國人關注。對此，重症科醫師陳志金表示，其實從醫學和機率的觀點來看，絕大多數打疫苗後死亡的例子，都只是「巧合」而已，只不過民眾恐怕很難接受這樣的說法。

說明總統會見郭台銘、劉德音！總統府臉書竟斷訊 網：很掉漆

行政院今午宣布，將正式授權台積電及永齡基金會代表政府直接與疫苗原廠洽購，蔡英文總統下午也與台積電董事長劉德音、鴻海創辦人郭台銘會談。對此，總統府發言人張惇涵晚間6時許，透過臉書直播說明相關事宜，不過過程中一度斷訊，停止長達近8分鐘後才恢復，引發網友批評。

頻傳打疫苗後猝逝案例！ 醫曝「這2類人」不該打：身體難負荷

本土新冠疫情嚴峻，國內各縣市都加速長者的疫苗施打，但近日卻頻傳有高齡長輩施打疫苗後猝逝，引發關注。對此，腎臟科醫師江守山表示，打疫苗其實是在人體內展開一場「免疫戰爭」，並點名「兩大種類」的人並不適合施打，以免身體無法負荷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。