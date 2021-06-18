指揮中心：AZ預防長者重症效果好 籲儘速接種

宜蘭縣政府今天建議，讓長者可另選接種莫德納（Moderna）疫苗，提升接種率；中央流行疫情指揮中心表示，AZ疫苗預防長者重症效果相當好，呼籲儘速接種。

宜蘭縣長林姿妙下午在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫線上記者表示，宜蘭16日起為縣內88歲以上長者接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，雖未接獲不良事件通報，但外縣市發生接種後死亡案例，影響長者接種意願，接種率從6成降到約4成。

她說，醫師們會謹慎詢問長者狀況，如果有任何疑慮就暫停施打，轉列未來其他疫苗預定接種名單。這幾天經醫師評估不適合接種AZ疫苗長者共5人，主要是正在使用荷爾蒙或有血液方面等問題。

宜縣府秘書長林茂盛在記者會表示，莫德納陸續到貨，希望開放讓不敢打AZ的長者可選莫德納。

指揮中心告訴中央社記者，目前第1到3類接種對象（維持醫療量能醫事人員、維持防疫量能的中央及地方政府防疫人員、高接觸風險第一線工作人員）已施打得差不多，未來疫苗到貨量如果夠大，會盡快依序往下開放，提供更多民眾施打；不過，各國科學數據顯示，AZ預防長者重症效果相當好，接種後風險沒特別高，呼籲符合接種資格民眾儘速接種，避免染疫、重症風險。

媒體提問，外縣市提出疫苗接種期間死亡，給予新台幣10萬元慰問金，宜蘭是否跟進？

宜縣府衛生局長徐迺維表示，生命珍貴，無法以金錢取代，且尚未得知是否因施打AZ疫苗致死，現在可做的重點是如何事先妥善評估長者身體情況、是否過敏，及提供長者另外的疫苗選擇。

此外，宜蘭羅東鎮長吳秋齡上午在鎮公所說，有些長者子女平時不在宜蘭，長者不便獨自外出，鎮公所將發給65歲以上鎮民每人200元交通津貼，鼓勵長者搭計程車前往接種；另設籍羅東3個月以上鎮民，如果確診過世，每人發6萬元慰問金。

商品推薦