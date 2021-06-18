北市4例接種疫苗疑猝死案 採司法相驗

台北市政府副市長黃珊珊今天在防疫因應記者會指出，經統計，北市接獲疑因接種疫苗猝死共4例，皆採司法相驗，由法醫認定死因。

本土新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，台北市政府下午召開線上防疫因應記者會，台北市長柯文哲、黃珊珊等官員出席。

黃珊珊被問及台北市目前接獲接種疫苗疑猝死案狀況時表示，接種疫苗疑猝死案共4例，皆採司法相驗，由法醫解剖認定死因，北市府將協助家屬進行死因鑑定，若死者是因接種疫苗後有不良反應，也會協助申請救濟。

媒體提問，北市發生1起街友疑猝死案，傳出衛生局不願篩檢。黃珊珊回答，此個案狀況，衛生局及聯合醫院都有派人在場，北市府早訂定相關標準作業流程，若確診者或疑確診者死亡，應採行政相驗；若非確診者則採司法相驗，且相關單位都要派人到場。

黃珊珊指出，此個案非列冊街友，聯合醫院醫生在現場無法判定是否與疫情有關而死亡，且沒人清楚此個案過去狀況，聯醫醫生沒卸責，而是當場認為此案採司法相驗較完整，應是員警對相關標準作業流程不瞭解，會要求約束員警言行。

媒體另提問，台北市死亡火化人數是否因疫情而升高。對此，黃珊珊表示，經統計去年6月1日至15日，有894具遺體火化，今年同期增加到1347具，其中184具與疫情有關。

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