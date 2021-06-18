台灣目前有多少疫苗？ 各廠牌採購、捐贈進度表一次看懂
台灣本土疫情嚴峻，各界都盼望能盡快得到足夠的疫苗，讓全民早日完成接種，嚴堵病毒繼續傳播。行政院今午宣布，正式授權台積電及永齡基金會直接與BNT原廠洽談各500萬劑疫苗，而由政府採購的505萬劑莫德納疫苗，第二批到貨的24萬劑也於今日下午3時許抵台。
總計採購3000萬劑 目前到貨約112萬+日本捐贈124萬
目前「政府採購」加上「COVAX分配」的數量，台灣總計採購約3000萬劑疫苗，然而，截至6月18日為止，總到貨量僅有約112萬劑。其中，採購數量最多的AZ藥廠，總計購買了1000萬劑，實際到貨為11.7萬劑；COVAX分配的476萬劑，分別於4月初、5月中到貨AZ疫苗19.92萬及41.04萬劑；莫德納藥廠則採購共505萬劑，5月底第一批15萬劑來台，第二批24萬劑也在今日抵達；此外還有尚未上市的國產疫苗1000萬劑。
日本政府捐贈的AZ疫苗124萬劑已於6月4日緊急送達，政府採購加上捐贈而來的疫苗，目前台灣實際得到的疫苗總數為236萬劑，根據衛福部截至17日的統計資料，236萬劑中已經施打約132萬人，包含接種AZ疫苗的占約127萬、莫德納疫苗則占約近5萬人，其中有128萬左右為公費接種，其餘4萬多人為自費。
莫德納第三批不久後也會來 但訂購的AZ疫苗還有得等
根據計算，台灣已經採購卻尚未到手的疫苗，大約還有2800多萬劑，有相關人士指出，下一批莫德納將在20日抵台，指揮中心也證實第三批將在不久後抵達，但並未確切說明數量；此外，台灣未來可望還能拿到疫苗的管道，還包含先前美國承諾捐贈的75萬劑，以及18日政院正式授權台積電及永齡基金會與BNT原廠洽購合計的1000萬劑等。
而台灣採購的1,000萬劑AZ疫苗，主要由AZ疫苗東南亞代工夥伴泰國廠商提供，由於該廠商無法達到原訂的供應數量，台灣勢必要面臨延後到貨困境。
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